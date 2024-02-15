Танк ВС РФ открыл "дружественный" огонь: пограничники отразили штурм под Бахмутом (видео)

На опубликованных от ГПСУ кадрах можно увидеть, что противник пытался занять новые позиции при помощи тяжелой техники, однако в результате понес потери.

Украинским пограничникам удалось отбить штурм российских оккупантов в районе Бахмута Донецкой области. Об этом сообщили представители Государственной пограничной службы на странице в социальной сети Facebook.

Отмечается, что украинским защитникам удалось разбить российскую пехоту, а также уничтожить сразу два танка. Третий получил серьезное повреждение, после чего открыл "дружественный" огонь.

"Пограничники бригады "Помста" вместе с Силами обороны Украины отразили штурм оккупантов под Бахмутом", — говорится в сообщении.

Отдельно было добавлено, что один "панцерник" представителям пограничной службы смогли уничтожить ракетой со "Стугны", а вот второй уже подбили противотанкисты Сил обороны.

"Третий пораженный "панцерник" дезориентировался и начал вести огонь в сторону своих позиций. FPV-дронами украинские бойцы добили подбитые машины, а также их экипажи и штурмовую пехоту, которые пытались скрыться", — подытожили в ГПСУ.

К слову, 14 февраля аналитики из DeepState рассказали, как бойцам Сил обороны удалось уничтожить целую колонну техники ВС РФ в районе Авдеевки Донецкой области. Противник пытался перекинуть дополнительные резервы к городу, однако его планы в очередной раз провалились. Вражеская колонна состояла почти из десятка единиц и "погибла" где-то в донецкой степи.

Напомним, 7 февраля сообщалось, что бойцы ВСУ уничтожили новый "Тайфун-К" россиян. Для этого понадобился всего один снаряд и еще два дрона. Артиллеристы с первого раза попали в боекомплект нового российского бронеавтомобиля, который считается одним из самых дорогих в армии оккупантов.