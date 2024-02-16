Для штурма украинских позиций: РФ завербовала десятки тысяч людей из стран Азии и Африки, — ЦНС

По данным подполья, на стороне Москвы воюют граждане Сирии, Непала, Афганистана, Индии, Конго, Египта и страны Средней Азии.

Десятки тысяч граждан стран Азии и Африки сражаются на стороне российской оккупационной армии против Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В источнике сообщают, что в РФ продолжается подготовка наемников-иностранцев, которые затем направляются на украинскую территорию.

Сообщается, что Российская Федерация обещает наемникам заработок от 2000 до 4000 долларов, однако фактически они получают лишь несколько сотен долларов в качестве материальной поддержки.

"Российские спецслужбы активно вербуют граждан Сирии, Непала, Афганистана, Индии, Конго, Египта и страны Средней Азии. В основном россияне их используют для штурма украинских позиции. Заметим, что легких заработков не существует и цена за свои преступления растет уже в Украине. Уже 400 тыс. ликвидированных нацистов ВС РФ об этом свидетельствуют, но не лично", — добавили в ЦНС.

Напомним, 24 января сообщалось, что РФ завербовала наемников из Малайзии. В составе Вооруженных сил Российской Федерации были замечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы и представители других стран, где есть запрет на наемничество, рассказали координаторы подполья.

Также ранее стало известно, что Россия вербует на войну против Украины наемников в Сирии. Первая партия из около 1000 сирийцев проходит обучение с акцентом на бои в условиях городской застройки. Подготовка происходит на сирийской территории возле Аллепо и аэродрома Kuweires.