ВС РФ пытаются окружить Авдеевку: ВСУ проводят маневр войск, — Генштаб (карта)

По данным командования, за минувшие сутки украинским защитникам удалось отбить 28 атак в районе Авдеевки и ближайших населенных пунктов.

На Авдеевском направлении происходит маневр войск на потенциально опасных направлениях. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Как отметили в командовании, украинские защитники продолжают стойко сопротивляться агрессору, который активно пытается окружить Авдеевку Донецкой области. Украинские военные успешно отражают атаки, нанося значительные потери оккупантам.

Так, в течение прошедших суток Силы обороны отбили 28 атак в районах Авдеевки, Ласточкино, а также еще 5 атак вблизи Первомайского и Невельского в Донецкой области.

Ситуация в районе Авдеевки Фото: deepstatemap.live

"Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях", — говорится в сообщении Генштаба.

Также было отмечено, что на Марьинском направлении украинские воины продолжают успешно отражать атаки оккупантов в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Там было отбито 34 атаки.

В других районах тоже наблюдались активные боевые действия: на Новопавловском направлении было отбито 3 атаки к югу от Пречистовки и в районе Старомайорского. На Лиманском направлении было зафиксировано 6 атак в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка и Веселое.

Кроме того, на Бахмутском направлении силы обороны успешно отразили 10 атак в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки в Донецкой области.

Напомним, в своем отчете от 15 февраля аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что рри возможном захвате Авдеевки ВС РФ не смогут оперативно продвинуться и захватить крупные населенные пункты к западу от этого города из-за значительных потерь.

15 февраля командир подразделения Terra в 3-й отдельной штурмовой бригаде Николай Волохов сообщил, что россияне стянули в Авдеевку свои элитные войска и сосредоточили там очень большое количество пехоты. Враг активно использует артиллерию и дроны.