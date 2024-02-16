"Не только больше целей под угрозой": как ракеты Taurus помогут "переломить войну"

В СМИ разобрали, как Украина смогла бы применять немецкие ракеты и какие российские цели стали бы приоритетными. В частности, после удара Taurus оккупанты уже не имели бы шансов отремонтировать Крымский мост.

Немецкие ракеты Taurus нужны Украине, ведь смогут помочь "переломить войну". Об этом говорится в материале CEPA.

В СМИ отметили, что сухопутное контрнаступление ВСУ остановилось, но "правильно направленные поставки оружия" могут изменить ситуацию. Украина нуждается в ракетах, способных разрушить построенный российскими оккупантами Крымский мост. Их должно быть достаточно, чтобы разбить вражескую ПВО и уничтожить несколько секций конструкции, восстанавливать которые будет невозможно.

В издании отметили, что именно это может обеспечить немецкая крылатая ракета Taurus KEPD 350. Она несет боеголовку, способную нанести серьезный ущерб бетонной инфраструктуре, и оборудована стелс-технологией, которая помогла бы избежать систем ПВО.

Ракета Taurus Фото: Из открытых источников

Мало того, Германия имеет 600 ракет с радиусом действия более 500 километров. Этого было бы достаточно, чтобы разрушить Крымский мост.

В статье говорится, что перед атакой "жизненно необходимо" было бы разбить российскую ПВО, также среди целей ВСУ — российские радары. В онлайн-журнале назвали "обнадеживающим", что ракетам Storm Shadow с радиусом действия менее 300 километров удавалось избегать вражеских ПВО в Крыму.

В СМИ убеждены, что Taurus имели бы не меньший успех. В то же время больший радиус действия позволил бы немецким ракетам защищать украинские бомбардировщики.

"Постоянные поставки Storm Shadows/SCALP и немецких Taurus дали бы Украине новый набор вариантов для ее воздушной кампании, тогда как разнообразие поставок было бы важным сигналом европейского единства. Расширенный арсенал также нарушил бы российское оперативное планирование. Не только больше целей окажется под угрозой, но и России будет труднее знать, куда попадут следующие вылеты", — подчеркнули в материале.

Ракета Taurus Фото: Скрин видео

Поставка ракет Taurus заставила бы РФ рисковать большим количеством штурмовиков и радиолокационных самолетов. Эту авиацию Кремль не может позволить себе потерять.

"Для европейцев нет убедительных аргументов сдерживать поставки оружия. Украина использует немецкое оружие для уничтожения российских военных целей, чтобы Германии не пришлось воевать против России собственным оружием", — добавили в журнале.

Напомним, в Третьей отдельной штурмовой бригаде ВСУ сообщили, что ВС РФ применяют в боях за Авдеевку фосфорные снаряды. Под ударом Коксохимический завод.

Военный Евгений Ивлев рассказал, что ВСУ удалось продвинуться в районе Горловки. Защитники ожидают, что российские войска выполнят свои цели в Авдеевке и развернут силы на них.