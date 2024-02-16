ВСУ продвинулись возле Горловки: боец рассказал о ситуации на фронте (видео)

Российские военные могут достичь своих целей в Авдеевке и развернуть войско с техникой на Горловское направление, считает военнослужащий Евгений Иевлев.

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Вооруженные силы Украины продвинулись на Горловском направлении в Донецкой области. Об этом сообщил военнослужащий Евгений Иевлев в эфире "Киев 24".

Он рассказал, что на этом направлении удалось продвинуться подразделению "Поплічники".

"Могу подтвердить, что продвижение есть. Это не продвижение на 1,5 километра, но немного позиционных успехов наши "Поплічники" имеют", — сказал Евгений Иевлев.

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Бои по всему фронту: ВС РФ продвинулись в районе Горловки и Донецка, — ISW (карты)

По его словам, неделю-две назад оккупанты начали активно использовать FPV-дроны на Горловском направлении. Также разведка более месяца фиксировала большие передвижения военной техники. Бойцы ВСУ связывали их с активностью на Авдеевском направлении. В результате этого военные за ночь могли иметь два раза "готовность к бою №1".

"Мы каждую минуту ожидаем, что только враг выполнит все свои цели поставленные в Авдеевке, все войско и технику могут развернуть на нас", — подчеркнул он.

Евгений Иевлев добавил, что 2-3 недели назад стихла определенная активность переброски вражеской техники. В частности, враг смог перебросить достаточное количество машин. Однако он это делал ночью, поскольку ВСУ уничтожали технику с помощью дронов-камикадзе.

Напомним, бойцы из 255 отдельной штурмовой бригады ВСУ рассказали, что смогли достать до фортификационных сооружений, в которых скрывались наемники из батальона "Лавина" 1 армейского корпуса РФ в районе Горловки. После чего начался бой, во время которого враг понес большие потери.

В январе боец ВСУ Евгений Иевлев заявил, что противник приостановил крупные атаки на Горловском направлении из-за значительных потерь.