"Наша война не уникальна": Буданов назвал 2 фактора, нужные Украине для победы

Руководитель ГУР убежден, что никакие технологии не смогут переломить ход войны. По его словам, ситуация на фронте тяжелая, но не критическая.

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов в интервью французскому изданию прокомментировал ситуацию на передовой в Украине. Его слова 16 февраля передала пресс-служба ведомства.

Глава ГУР подтвердил, что ситуация на поле боя остается тяжелой. Однако, по его словам, она не является критической.

"Наша война не уникальна. Это просто конфликт высокой интенсивности с использованием всего спектра имеющихся вооружений. Мы не стоим на пороге применения оружия массового уничтожения, но все остальное — от подводных лодок до стратегической авиации — используется уже давно", — отметил Буданов.

Он заверил, что никакие чудо-технологии не смогут кардинально изменить ход длительной войны в Украине. По мнению разведчика, значительно важнее другие факторы.

"Вопрос в том, как распределять ресурсы, как использовать то, что есть, и как планировать линии снабжения. В длительной войне побеждает та сторона, которая имеет более мощную экономику и логистику", — объяснил он.

Также Буданов рассказал, какой военной помощи Украина ожидает от Франции. Он подчеркнул, что все виды уже поставленного оружия показали весомую эффективность в боях.

"Артиллерийские системы CAESAR хорошо себя зарекомендовали. То же самое можно сказать и о ракетах Scalp-EG. Эти системы показали превосходные результаты. Нам нужно больше зенитно-ракетных комплексов SAMP/T-Mamba. И мы ожидаем, что Франция предоставит нам самолеты", — сказал глава ГУР.

Он заверил, что летчикам ВСУ под силу овладеть французскими многоцелевыми истребителями Mirage 2000.

"Украинские пилоты сегодня являются одними из самых высококвалифицированных в мире, потому что они имеют реальный боевой опыт. Никто никогда не сталкивался с российскими истребителями четвертого поколения в небе, кроме украинских пилотов. Поэтому наши пилоты смогут с легкостью овладеть этой техникой", — отметил Буданов.

Он добавил, что Украина имеет дело с воздушным флотом, который насчитывает 300 самолетов, и нуждается в помощи.

Напомним, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ якобы больше не будет делать "жесты доброй воли" в сторону Запада.

В Минобороны сообщили, что согласован перечень вооружения и оборудования для усиления ВМС ВСУ.