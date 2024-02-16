Мосту недолго осталось: Буданов объяснил, почему Крым раньше освободят, чем Донбасс

Оккупанты не решатся применить ядерное оружие, если потеряют полуостров Крым. Для врага его использование станет дороже, чем неприменение, считает руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов заявил, что Донбасс будет труднее освободить от российских оккупантов, чем Крым. Об этом он сообщил в интервью французскому изданию Liberation, передает "РБК-Украина".

"Я думаю, что Донбасс будет труднее вернуть. Потому что там есть непрерывная линия снабжения, их войска (россияне, — ред.) могут получить доступ к ней с любой стороны", — сказал Кирилл Буданов.

Зато все, кто когда-то владел полуостровом, заявляли, что Крым — это неприступная крепость, которую все потеряли, как и Украина десять лет назад, отметил руководитель ГУР.

По его словам, оккупанты все еще имеют сухопутный коридор к полуострову. Кроме этого, Крымский мост еще функционирует, однако "жить ему осталось недолго".

"Остальное — лишь вопрос времени. Полуостров будет возвращен. С Донбассом сложнее", — подчеркнул Буданов.

Использует ли РФ ядерное оружие, если потеряет Крым

Кирилл Буданов считает, что оккупанты не решатся применить ядерное оружие, если потеряют полуостров.

"Те, кто опасается эскалации, говорят, что если Россия поймет, что потеряет Крым, то может начать ядерную эскалацию. Вы ожидаете, что я закричу "ай", когда услышу эти слова? Поводов для применения ядерного оружия было уже очень много, возможно, десятки", — рассказал он.

Руководитель ГУР добавил, что ядерное оружие для Кремля — "средство сдерживания", то, чего все боятся, и на чем спекулируют. Также для врага применение ядерного оружия обойдется гораздо дороже, чем его неприменение.

Напомним, 15 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Российская Федерация якобы никогда не оставит Донбасс и Крым. По его словам, нужно приспособиться к новой реальности и наивно считать, что россияне уйдут с оккупированных территорий.

16 февраля руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал, что ситуация на передовой тяжелая, однако не критическая. Он отметил, что война в Украине не уникальна.