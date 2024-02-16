Религия запрещает брать в руки оружие: может ли верующий избежать мобилизации

В Украине предусмотрена альтернативная служба для тех, кому вера запрещает брать в руки оружие. Верующие могут находиться в штате ВСУ, однако не воевать.

Во время военного положения и всеобщей мобилизации призвать на военную службу могут всех военнообязанных граждан. Однако в Украине существуют десять религиозных организаций, которые запрещают брать в руки оружие. Издание "РБК-Украина" рассказало, могут ли верующие избежать призыва.

Альтернативная служба для верующих

Конституция Украины закрепляет равенство всех граждан и не допускает дискриминации из-за религии. Однако те, кому религия запрещает брать в руки оружие, могут пройти альтернативную службу. В результате верующие могут находиться в штате ВСУ, однако не воевать.

Согласно указу президента №64/2022, право на альтернативную службу не ограничивается даже во время военного положения. Поэтому верующих могут направлять на альтернативную службу, если те будут предоставлять справки от своей религиозной общины о подтверждении религиозных убеждений.

Религии, запрещающие брать в руки оружие

В Украине есть десять религиозных организаций, запрещающих брать в руки оружие, а именно:

адвентисты-реформисты;

адвентисты седьмого дня;

евангельские христиане;

евангельские христиане-баптисты;

искупители;

свидетели Иеговы;

харизматические христианские церкви и церкви, приравненные к ним;

христиане веры евангельской и церквей, приравненных к ней;

общество Сознания Кришны.

Напомним, заместитель начальника — начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в г. Киев территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Новосядлый сообщил, что украинское законодательство не определило конкретного места вручения повесток, поэтому представители ТЦК могут вручать их где угодно.

Ранее майор ВСУ Егор Чечеринда заявил, что Украине нужно мобилизовать по десять тысяч человек из каждой области. По его словам, враг учится воевать.