Сложно и напряженно: в ВСУ рассказали об изменениях в тактике РФ под Бахмутом (видео)

Враг сосредоточил 60-70 тысяч солдат на Бахмутском направлении. Если живой силы не будет хватать — россияне мобилизуют жителей оккупированной части Донбасса.

Под Бахмутом подразделения ВС РФ штурмуют позиции ВСУ с более активным использованием танков и бронемашин. Кроме того, вплотную к позициям подтянули пушки, РСЗО, активно используют управляемые авиабомбы. О боях на Бахмутском направлении в эфире всеукраинского телемарафона рассказал представитель 26 артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Р. Дашкевича Олег Калашников.

По словам Калашникова, под Бахмутом россияне сосредоточили 60-70 тыс. человек живой силы. Чтобы продвинуться на флангах, то есть у Часового Яра и Богдановки на северо-западе и у Клещеевки-Андреевки на юге, враг действует следующим образом:

возле Часового Яра во время атаки ВС РФ массово используют танки;

на некоторых участках продолжают пытаться действовать малыми пехотными группами;

украинские позиции мощно обстреливает ствольная артиллерия и РСЗО — их переместили ближе к линии фронта, имеют полный комплект снарядов;

активно летает российская авиация, запуская управляемые фугасные авиабомбы — они "не настолько точны, как работает арта", — отметил военный.

Самое горячее направление — Часов Яр, пояснил Калашников. Когда у врага заканчивается живая сила, немедленно прибывает пополнение — мобилизованные жители временно оккупированного Донбасса. Кроме артиллерии, активно используются FPV-дроны.

"Ситуация на Бахмутском направлении продолжает оставаться достаточно сложной и напряженной. Однако мы даже в некоторых локациях наоборот — освобождаем позиции от него, то есть освобождаем нашу территорию. Ситуация сложная, постоянно работает артиллерия и FPV-дроны", — резюмировал представитель 26 артбригады ВСУ.

Олег Калашников — ситуацию вокруг Бахмута (см. ориентировочно через 1 час от начала трансляции)

Бои под Бахмутом — детали

Отметим, в утреннем отчете Генштаба ВСУ по состоянию на 16 февраля указывалось, что на Бахмутском отрезке фронта ВС РФ штурмовали украинские позиции 10 раз — все атаки были отбиты. Точки атак — четыре населенных пункта: Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Андреевка. На онлайн-карте боевых действий DeepState последние изменения на данном отрезке обозначены 10-12 февраля: враг прошел 100-200 м возле на полдороге между Богдановкой и Хромовым и южнее Клищеевки.

Ситуация под Бахмутом по состоянию на 16 февраля Фото: DeepState

Ранее Фокус писал о ситуации возле Часового Яра. Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что ВСУ следует готовиться к оборонительной операции на подступах к этому населенному пункту.

Напоминаем, 15 февраля военный аналитик обосновал, почему Силам обороны необходимо отступить с позиций в Авдеевке. Между тем украинское командование подтвердило, что бойцы отошли с позиции "Зенит" на подступах к населенному пункту.