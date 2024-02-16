БТР, десятки дронов и гаубицы: какую помощь Германия планирует передать Украине

По данным немецкого правительства, Берлин собирается передать Киеву немало военной техники, которая должна будет помочь на фронте. При этом часть из обещанного нуждается в модернизации или еще производится.

Запад продолжает помогать Украине в военном и финансовом планах. В этот раз свой вклад сделала Германия, о чем сообщило правительство страны 16 февраля.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию, где уже провел встречу с канцлером Олафом Шольцом и смог договориться о вещах, которые необходимы бойцам на фронте для победы над Россией.

Отмечается, что Киев получит от Берлина десятки новых дронов, 3 машины разминирования WiSENT 1 MC, 18 бронетранспортеров, однако их модель на сайте не указана.

Также Германия отправит Украине:

1 инженерный танк Dachs;

10 БпЛА Vector;

30 БпЛА RQ-35 Heidrun;

11 БпЛА Primoco ONE;

7 БпЛА Songbird;

9 минных тралов;

4 автомобиля для пограничников;

3.990 155-мм снарядов;

500 фонарей и компьютерное оборудование.

Поставки будут осуществляться со складов промышленности, а финансирование будет происходить за счет немецких фондов для укрепления потенциала безопасности.

В то же время, что-то из поставок нуждается или в модернизации, или же их производство продолжается в данный момент. Параллельно проводятся различные мероприятия по обучению.

В будущем, как отмечается, также ожидаются поставки: 2 ЗРК SKYNEX с боекомплектом; ракет к IRIS-T SLM/SLS; 18 колесных гаубиц RCH 155; 18 самоходных гаубиц PzH 2000; более 120 000 122-мм артиллерийских боеприпасов; 9 инженерных танков; 40 разведывательных дронов VECTOR.

Напомним, 16 февраля сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали "беспрецедентный документ". Соглашением закреплено, что в 2024 году Германия выделит 7 миллиардов евро на поддержку Украины. Также пункты касаются санкций, наказания РФ за нападение, вступления в ЕС и вражеских активов.