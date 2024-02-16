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Военный Фокус Российско-украинская война

БТР, десятки дронов и гаубицы: какую помощь Германия планирует передать Украине

Артем Богомаз
Фото: Офис президента | Германия выделила новый пакет военной помощи для Украины

По данным немецкого правительства, Берлин собирается передать Киеву немало военной техники, которая должна будет помочь на фронте. При этом часть из обещанного нуждается в модернизации или еще производится.

Запад продолжает помогать Украине в военном и финансовом планах. В этот раз свой вклад сделала Германия, о чем сообщило правительство страны 16 февраля.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию, где уже провел встречу с канцлером Олафом Шольцом и смог договориться о вещах, которые необходимы бойцам на фронте для победы над Россией.

Отмечается, что Киев получит от Берлина десятки новых дронов, 3 машины разминирования WiSENT 1 MC, 18 бронетранспортеров, однако их модель на сайте не указана.

Также Германия отправит Украине:

  • 1 инженерный танк Dachs;
  • 10 БпЛА Vector;
  • 30 БпЛА RQ-35 Heidrun;
  • 11 БпЛА Primoco ONE;
  • 7 БпЛА Songbird;
  • 9 минных тралов;
  • 4 автомобиля для пограничников;
  • 3.990 155-мм снарядов;
  • 500 фонарей и компьютерное оборудование.

Поставки будут осуществляться со складов промышленности, а финансирование будет происходить за счет немецких фондов для укрепления потенциала безопасности.

В то же время, что-то из поставок нуждается или в модернизации, или же их производство продолжается в данный момент. Параллельно проводятся различные мероприятия по обучению.

В будущем, как отмечается, также ожидаются поставки: 2 ЗРК SKYNEX с боекомплектом; ракет к IRIS-T SLM/SLS; 18 колесных гаубиц RCH 155; 18 самоходных гаубиц PzH 2000; более 120 000 122-мм артиллерийских боеприпасов; 9 инженерных танков; 40 разведывательных дронов VECTOR.

Напомним, 16 февраля сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали "беспрецедентный документ". Соглашением закреплено, что в 2024 году Германия выделит 7 миллиардов евро на поддержку Украины. Также пункты касаются санкций, наказания РФ за нападение, вступления в ЕС и вражеских активов.