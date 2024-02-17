ВСУ придется провести контратаки, чтобы организованно выйти из Авдеевки, — ISW

По словам аналитиков, российским войскам, скорее всего, будет трудно продвинуться к западу от Авдеевки к подготовленным позициям, куда отходят украинские силы.

Украинским силам придется провести контратаки, чтобы организованно выйти из Авдеевки. Россия попытается помешать, но ее усилия лишь приведут к дальнейшим потерям. Об этом сообщили аналитики американского института изучения войны (ISW).

В новом отчете говорится, что Силам обороны Украины, возможно, придется стабилизировать линию фронта, контратакуя в районе, где российские войска пытаются замкнуть окружение.

Аналитики отметили, что действия России, направленные на то, чтобы усложнить вывод украинских войск из Авдеевки, приведут к дальнейшим потерям.

"Российским войскам, скорее всего, будет трудно продвинуться к западу от Авдеевки к подготовленным позициям, куда отходят украинские силы", — сказано в отчете.

В ISW отметили, что россияне, вероятно, понесут значительные потери, если решат атаковать позиции ВСУ в лом в открытом поле.

Аналитики отметили, что захват Авдеевки сам по себе не принесет оккупантам никаких оперативных возможностей.

ВСУ выходят из Авдеевки: что известно

Напомним, что украинские военные выходят из Авдеевки. Соответствующее решение было принято главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, чтобы не допустить окружения врагом. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский немного позже сообщил, что, согласно полученному распоряжению, украинские военные уже вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

Также майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявлял, что в Авдеевке уничтожены более 4 тысяч оккупантов РФ. По его словам, российские войска понесли заметные потери.