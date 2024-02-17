Не только Авдеевка находится в патовой ситуации, — "Азов" (видео)

По словам начальника штаба бригады НГУ "Азов" Богдана Кротевича, рядом с Серебрянским лесничеством в Луганской области сейчас такая же ситуация.

Авдеевка Донецкой области — не единственное направление, которое сейчас находится в очень патовой ситуации. Об этом заявил начальник штаба бригады НГУ "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич в интервью Наталье Мосейчук.

"Мы сейчас стоим в Серебрянском лесничестве. Там рядом — такая же ситуация", — говорит он.

Кротевич предположил, что такие патовые ситуации происходят, потому что объективная информация не всегда доходит до высшего руководства.

"Вот чего не хватает многим генералам. Не всем, но многим. Они не прислушиваются. Они считают, что они все знают. А это не так", — говорит военный.

В то же время, по словам Кротевича, не стоит привязывать то, что произошло в Авдеевке к последствиям ротации высшего военного руководства Украины.

"Когда зашли недавно некоторые бригады в Авдеевку, когда было принято решение, подписан приказ — это было до того как назначили Сырского главкомом", — подчеркнул он.

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ВСУ выходят из Авдеевки: что известно

Напомним, что украинские военные выходят из Авдеевки. Соответствующее решение принял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, чтобы не допустить окружения врагом. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский чуть позже сообщил, что, согласно полученному распоряжению, украинские военные уже вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

Также майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявлял, что в Авдеевке уничтожено более 4 тысяч оккупантов. По его словам, российские войска понесли заметные потери.

17 февраля аналитики американского института изучения войны сообщили, что украинским силам придется провести контратаки, чтобы организованно выйти из Авдеевки. Россия попытается помешать, но ее усилия лишь приведут к дальнейшим потерям.

Кроме того, один из официальных представителей НАТО заявил, что Западные союзники несут ответственность за выход украинских Вооруженных сил из Авдеевки.