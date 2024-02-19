Устроили ад: эксперт рассказал, какое серьезное оружие ВС РФ применили в Авдеевке (видео)

По мнению авиаэксперта Константина Криволапа, если у ВСУ не будет дальнобойных ракет и возможности серьезно "погасить" вражеские системы ПВО вдоль линии фронта — истребителям F-16 нечего там делать.

Украинские военные уничтожили уже 30% российских самолетов Су-34. Такую цифру озвучил в эфире телемарафона "Єдині новини" авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап.

Эксперт подчеркнул, что российские оккупанты на линии фронта сейчас применяют свое самое мощное оружие — управляемые авиационные бомбы (КАБы).

"Они их запускают из универсальных модерирующих пусковых контейнеров, которые имеют свои блоки наведения и они могут там планировать. Они вынуждены их сбрасывать на расстоянии не ближе 25-30 километров от зоны боевого столкновения для того, чтобы этими КАБами поражать наши войска", — пояснил Криволап.

И привел в пример Авдеевку, где россияне устроили самый настоящий ад, сбрасывая за день 60-70 этих КАБов.

"Это столько, сколько они раньше за неделю не сбрасывали по всему фронту. У россиян это возможно сейчас самое серьезное и мощное оружие", — уточнил эксперт.

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Он акцентировал внимание на том, что эти бомбы не самое точное оружие, но их у россиян такое бессчетное количество, что эти цифры находятся даже "за пределами понимания".

Кроме того, Криволап рассказал, что носителями этих КАБов являются СУ-34, а сверху их прикрывают истребители Су-35. Именно поэтому уничтожение российских самолетов-истребителей оказывает значительное влияние на возможности оккупантов в небе.

"Сейчас можно наблюдать такой процесс, что количество и темпы, с которыми мы выбиваем эти самолеты, они выше, чем возможности России их снова сделать и подготовить для них соответствующий летный персонал", — акцентировал он.

Авиационный эксперт отметил, что в начале горячей фазы войны россияне имели около 105 единиц Су-34, сейчас по разным подсчетам у врага осталось около 70 машин.

"Это довольно серьезное число. Но то, что их постоянно выбивают и выбили уже 30% этих Су-34 — это очень существенно", — подчеркнул он.

Одновременно Криволап замечает, что проблемы у россиян могут возникнуть не из-за дефицита самолетов, а из-за отказа летчиков вылетать на бомбардировки украинской территории.

"Их поражают и поражают. Это может заставить российских пилотов задуматься, стоит ли садиться за штурвал этой машины и нести бомбы на территорию Украины. Российские пилоты начинают думать, выполняет ли их государство тот контракт, который они подписали", — пояснил он.

Помогут ли Украине F-16

Ожидаемые всеми истребители F-16, по мнению авиационного эксперта, могут помочь украинским войскам на линии фронта, но только в зависимости от поставленных перед ними задач.

"Если у нас не будет дальнобойных ракет и возможности серьезно преодолеть и погасить вражеские системы ПВО по линии боевого столкновения на фронте, то там не будет им (F-16. — Ред.) чего делать. Сначала нужно отработать ракетами, вроде ATACMS, уничтожить основные радиолокационные системы и пусковые установки, а только после этого туда можно запускать эти самолеты. Так, как это делается по давно прописанным стандартам НАТО", — акцентировал Криволап.

По словам эксперта, самолетам F-16 будет достаточно трудно выполнять основные функции уничтожения врага, его техники, ПВО и логистических цепочек без поддержки дальнобойными ракетами. Кроме того, сам самолет должен быть с радаром той модификации, которая стоит на современных моделях.

"Это позволит самолету чувствовать себя очень спокойно при встрече с истребителем Су-35. Потому что у Су-35С стоит очень мощный радар, который, по заявлениям россиян, достаточно далеко видит и может пускать ракеты на большое расстояние", — заметил Криволап.

Он считает, что если F-16 не будет иметь аналогичное вооружение, если эти самолеты будут поставлены с модификацией, в которой установлен двадцатый блок удлинения жизненного цикла (так называемый MLU), тогда F-16 на линии боевого столкновения нечего будет делать.

Потери российской авиации — последние новости

За последние двое суток российские оккупанты на восточном направлении фронта потеряли сразу четыре самолета.

Напомним, 17 февраля Силы обороны Украины сбили три российских истребителя — два Су-34 и один Су-35 — над Донецкой областью. По некоторым российским источникам, Су-35 был сбит в результате дружественного огня.

В воскресенье, 18 февраля, украинские защитники ликвидировали еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Фокус писал, 18 февраля СМИ назвали 5 мест, где РФ пытается прорвать оборону украинских войск.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 17 февраля заявил о выходе украинских сил из Авдеевки. Данное решение приняли, чтобы войска РФ не окружили подразделения ВСУ. Однако российские войска попытались штурмовать поселок Ласточкино к западу от Авдеевки, но ВСУ отбили 14 вражеских атак.