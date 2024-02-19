Приближают войну: Минобороны Британии объяснило, почему в РФ наказывают за "голую вечеринку"

Кремль противопоставил развлечения столичной "элиты" и военные будни простых российских "патриотов". К участникам этой вечеринки применяют жесткие статьи законов, чтобы штрафовать и отправлять на войну.

Рядовые россияне должны почувствовать, что РФ участвует в войне. Именно поэтому публично и громко наказывают участников "голой вечеринки", которая состоялась в Москве с участием деятелей российского шоубизнеса — Филиппа Киркорова, Лолиты, Anna Asti и других. О мотивах действий Кремля говорится в коротком аналитическом сообщении Министерства обороны Великобритании в соцсети X (Twitter).

Главная причина, по которой российское руководство решило наказывать деятелей шоубизнеса, — попытка привлечь внимание населения РФ к "присутствию войны в общественной жизни". Усиленная и преувеличенная реакция имеет целью показать контраст между событиями на фронте и в тылу, объяснили британские аналитики. Таким образом противопоставлялись простые российские "патриоты" и прозападная элита.

"Последствия скандала с "почти голой" партией демонстрируют все большее присутствие войны в общественной жизни. Кремль почти наверняка намеренно усилил и использовал скандал, пытаясь "патриотично" изобразить контраст между россиянами поддержку военных усилий и гедонистической "западной" столичной элиты".

В заметке рассказали, что Кремль создал "черный список" из 50 артистов, причастных к вечеринке, которую устроила блогер Настя Ивлеева. С недавних пор эти люди потеряли возможность продолжать деятельность на территории РФ.

Среди наказаний, которые применил Кремль против "элиты" — заключение, штрафы за "пропаганду ЛГБТ", повестка в военкомат — напомнили в Минобороны Британии статьи, которые российские власти использовали против участников вечеринки. Кроме того, их концерты массово отменяют и "вырезают" из эфиров телепередач.

Минобороны Британии — о реакции Кремля на "голую вечеринку" Фото: Міноборони Великої Британії

Реакция Кремля — что произошло на "голой вечеринке" и после нее

Отметим, 20 декабря 2023 года в московском ночном клубе "Мутабор" состоялась вечеринка, участники которой должны были прийти на нее "почти одетыми". На вечеринке было запрещено снимать, однако в сети появились фотографии, на которых можно увидеть полураздетых известных деятелей шоубизнеса — певцов Филиппа Киркорова, Лолиту, Анну Асти, журналистку Ксению Собчак, начинающего рэпера Vacio.

После того, как фото показали в Кремле, началась реакция власти. В частности, организатора вечеринки Настю Ивлееву оштрафовали за неуплату налогов. Украинка Анна Асти срочно выехала из РФ из-за отмены концертов. Киркоров и Лолита также потеряли возможность выступать и начали рассказывать, как они помогают российской армии: Киркоров выступает перед ранеными, Лолита — строит церкви.