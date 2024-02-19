250 бомб за 48 часов: только одно оружие спасет Украину от "умных" боеприпасов РФ, — СМИ

По словам журналистов, в первый год большой войны Украина нейтрализовала преимущество РФ в авиации. Но российские инженеры превратили КАБ и ФАБ в управляемые снаряды — теперь и другие украинские города ждет авдеевский сценарий.

В первые два года полномасштабного вторжения из-за плохой подготовки, недостатка вооружения и централизованного управления ВВС оккупационной группировки едва ли были поддержкой для сухопутных войск. Но в последние недели в небе над Авдеевкой все изменилось. Об этом пишет Forbes.

Российские пилоты бомбили Авдеевку управляемыми бомбами со спутниковым наведением и дальностью 40 км за несколько недель до того, как бригады РФ и полки вынудили 110-ю украинскую механизированную бригаду оставить руины Авдеевки.

Теперь, когда россияне поняли, как поддерживать свои наземные войска с воздуха, стоит ожидать повторения подобной тактики по всей линии фронта, так считают представители "Института изучения войны".

В составе российских ВВС — около тысячи истребителей-бомбардировщиков, в 10 раз больше, чем у Украины. Вместе с тем столь подавляющее преимущество в авиации не привело к полному контролю над Украиной в воздухе.

"С начала марта [2022 года] [ВВС РФ] утратили возможность действовать в подконтрольном Украине воздушном пространстве, за исключением очень малых высот", — отмечали Джастин Бронк, Ник Рейнольдс и Джек Уотлинг в отчете лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) за ноябрь 2022 года.

По их мнению, проблемы по части российской авиации объяснялись неспособностью подавлять или уничтожать эффективные и хорошо рассредоточенные мобильные системы Украины класса "земля — воздух".

В первый год большой войны российские пилоты не могли рисковать и летать вблизи линии фронта, при этом им не хватало и высокоточных боеприпасов большой дальности для поддержки сухопутных войск с безопасного расстояния. ПВО Украины, в сущности, нейтрализовали преимущество РФ по части авиации.

Но это длилось недолго. Россияне прикрепили крылья и комплекты спутникового наведения к бомбам КАБ и ФАБ. Истребители-бомбардировщики Су сбрасывают по две или более КАБ на расстоянии 40 км. Этого достаточно, чтобы снизить, если не полностью исключить риск ударов украинских ЗРК.

Обстрелы Авдеевки

Планирующая бомба КАБ быстро превратилась в одно из самых грозных российских вооружений. Украинские военные описывают ужас, которые несут с собой гигантские бесшумные бомбы. Они взрываются без предупреждения и обладают достаточной огневой мощью разрушить здания и бункеры.

110-я украинская бригада в Авдеевке рассчитывала, что сотни многоэтажных зданий города станут одновременно наблюдательными пунктами и огневыми позициями.

Но российские КАБы систематически сносили здания.

"Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию, — написал Егор Шугар, боец 3-й штурмовой бригады, который прикрывал отход 110-й бригады из Авдеевки. — Все здания и сооружения просто превращаются в яму после прихода всего лишь одного КАБа".

В разгар бомбардировки в минувшие выходные пилоты российских ВВС за 48 часов сбросили 250 КАБов. Спрятаться в руинах Авдеевки уже было невозможно. По оценкам ISW, вероятно, впервые за два года российская авиация сыграла решающую роль в российских наземных операциях.

Но потери Авдеевки можно было избежать. В субботу украинская ракетная батарея, вооруженная ракетами Patriot, сбила три российских самолета Су примерно в 100 км от Авдеевки. В воскресенье командование ВСУ сообщило, что сбили и четвертый самолет.

Как защититься от управляемых бомб ФАБ и КАБ?

Последствия обстрелов "умными" бомбами

У Украины определенно есть средства борьбы с бомбардировщики, которые выпускают корректируемые боеприпасы. Эти средства могут предотвратить еще одну разрушительную бомбардировку КАБами. Но этих средства мало. США были основным поставщиком ракет Patriot для Украины. Но с октября пророссийские республиканцы в Конгрессе начали блокировать помощь украинским военным.

По словам Антона Геращенко, бывшего советника главы МВД, сейчас запас Patriot "падает до критического уровня".

Возможно, появление в ближайшее время первых истребителей F-16 поможет возместить дефицит Patriot.

Майк Райан, отставной генерал австралийской армии отметил, что главная задача этих самолетов будет состоять в том, чтобы оттеснить дальше российские бомбардировщики, а также перехватывать российскую тактическую авиацию.

"В том числе для уничтожения или снижения эффективности корректируемых бомб, которые запускает российская авиация", — отметил он.

Но риск в том, что F-16 придется сталкиваться с российскими истребителями и российской ПВО, чтобы нанести удары по бомбардировщикам.

"Лучшая защита Украины от российских КАБов — это Patriot. В их отсутствие россияне несомненно попытаются повторить свой успех бомбардировки Авдеевки. Еще больше украинских городов будут страдать от бомбового шторма. Еще больше украинских городов придется оставлять", — считают журналисты.

Напомним, что, по оценкам ISW, войска РФ тестируют в Украине гиперзвуковой ракетный комплекс "Гермес".

Также сообщалось, что некоторые подразделения 3-й ОШБр оказались в полном окружении в Авдеевке.