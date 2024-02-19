250 бомб за 48 часов: только одно оружие спасет Украину от "умных" боеприпасов РФ, — СМИ
По словам журналистов, в первый год большой войны Украина нейтрализовала преимущество РФ в авиации. Но российские инженеры превратили КАБ и ФАБ в управляемые снаряды — теперь и другие украинские города ждет авдеевский сценарий.
В первые два года полномасштабного вторжения из-за плохой подготовки, недостатка вооружения и централизованного управления ВВС оккупационной группировки едва ли были поддержкой для сухопутных войск. Но в последние недели в небе над Авдеевкой все изменилось. Об этом пишет Forbes.
Российские пилоты бомбили Авдеевку управляемыми бомбами со спутниковым наведением и дальностью 40 км за несколько недель до того, как бригады РФ и полки вынудили 110-ю украинскую механизированную бригаду оставить руины Авдеевки.
Теперь, когда россияне поняли, как поддерживать свои наземные войска с воздуха, стоит ожидать повторения подобной тактики по всей линии фронта, так считают представители "Института изучения войны".
В составе российских ВВС — около тысячи истребителей-бомбардировщиков, в 10 раз больше, чем у Украины. Вместе с тем столь подавляющее преимущество в авиации не привело к полному контролю над Украиной в воздухе.
"С начала марта [2022 года] [ВВС РФ] утратили возможность действовать в подконтрольном Украине воздушном пространстве, за исключением очень малых высот", — отмечали Джастин Бронк, Ник Рейнольдс и Джек Уотлинг в отчете лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) за ноябрь 2022 года.
По их мнению, проблемы по части российской авиации объяснялись неспособностью подавлять или уничтожать эффективные и хорошо рассредоточенные мобильные системы Украины класса "земля — воздух".
В первый год большой войны российские пилоты не могли рисковать и летать вблизи линии фронта, при этом им не хватало и высокоточных боеприпасов большой дальности для поддержки сухопутных войск с безопасного расстояния. ПВО Украины, в сущности, нейтрализовали преимущество РФ по части авиации.
Но это длилось недолго. Россияне прикрепили крылья и комплекты спутникового наведения к бомбам КАБ и ФАБ. Истребители-бомбардировщики Су сбрасывают по две или более КАБ на расстоянии 40 км. Этого достаточно, чтобы снизить, если не полностью исключить риск ударов украинских ЗРК.
Планирующая бомба КАБ быстро превратилась в одно из самых грозных российских вооружений. Украинские военные описывают ужас, которые несут с собой гигантские бесшумные бомбы. Они взрываются без предупреждения и обладают достаточной огневой мощью разрушить здания и бункеры.
110-я украинская бригада в Авдеевке рассчитывала, что сотни многоэтажных зданий города станут одновременно наблюдательными пунктами и огневыми позициями.
Но российские КАБы систематически сносили здания.
"Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию, — написал Егор Шугар, боец 3-й штурмовой бригады, который прикрывал отход 110-й бригады из Авдеевки. — Все здания и сооружения просто превращаются в яму после прихода всего лишь одного КАБа".
В разгар бомбардировки в минувшие выходные пилоты российских ВВС за 48 часов сбросили 250 КАБов. Спрятаться в руинах Авдеевки уже было невозможно. По оценкам ISW, вероятно, впервые за два года российская авиация сыграла решающую роль в российских наземных операциях.
Но потери Авдеевки можно было избежать. В субботу украинская ракетная батарея, вооруженная ракетами Patriot, сбила три российских самолета Су примерно в 100 км от Авдеевки. В воскресенье командование ВСУ сообщило, что сбили и четвертый самолет.
Как защититься от управляемых бомб ФАБ и КАБ?
У Украины определенно есть средства борьбы с бомбардировщики, которые выпускают корректируемые боеприпасы. Эти средства могут предотвратить еще одну разрушительную бомбардировку КАБами. Но этих средства мало. США были основным поставщиком ракет Patriot для Украины. Но с октября пророссийские республиканцы в Конгрессе начали блокировать помощь украинским военным.
По словам Антона Геращенко, бывшего советника главы МВД, сейчас запас Patriot "падает до критического уровня".
Возможно, появление в ближайшее время первых истребителей F-16 поможет возместить дефицит Patriot.
Майк Райан, отставной генерал австралийской армии отметил, что главная задача этих самолетов будет состоять в том, чтобы оттеснить дальше российские бомбардировщики, а также перехватывать российскую тактическую авиацию.
"В том числе для уничтожения или снижения эффективности корректируемых бомб, которые запускает российская авиация", — отметил он.
Но риск в том, что F-16 придется сталкиваться с российскими истребителями и российской ПВО, чтобы нанести удары по бомбардировщикам.
"Лучшая защита Украины от российских КАБов — это Patriot. В их отсутствие россияне несомненно попытаются повторить свой успех бомбардировки Авдеевки. Еще больше украинских городов будут страдать от бомбового шторма. Еще больше украинских городов придется оставлять", — считают журналисты.
Напомним, что, по оценкам ISW, войска РФ тестируют в Украине гиперзвуковой ракетный комплекс "Гермес".
Также сообщалось, что некоторые подразделения 3-й ОШБр оказались в полном окружении в Авдеевке.