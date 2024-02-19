"Ресурс сохраняется давно": в ВСУ рассказали, готовится ли РФ к наступлению на Купянск (видео)

Не весь личный состав, который враг сконцентрировал на Купянском направлении, участвует в боевых действиях. На первой линии обороны сконцентрирована примерно треть всех бойцов, рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

В начале февраля в Forbes заявили, что Вооруженные силы Российской Федерации стянули под Купянск 500 танков, до 600 единиц боевых машин, сотни гаубиц и 40 тысяч бойцов для наступления. Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что этот ресурс сохраняется уже достаточно давно на этом направлении. Об этом он сообщил во время телемарафона 19 февраля.

"На самом деле этот ресурс хранится там достаточно давно. Об этом количестве я еще говорил в начале осени 2023 года. Общее количество на Лимано-Купянском направлении на тот момент составляло 110 тысяч оккупантов", — сказал Илья Евлаш.

Он отметил, что на Купянском направлении враг сконцентрировал 42 тысячи военных, однако не все они участвуют в боевых действиях. Поскольку речь идет и о подразделениях обслуживания, рембатах, связистах, поварах, логистах, инженерах.

"Если грубо так сказать, то где-то примерно треть — это именно боевой численный состав, который участвует на первой линии обороны", — пояснил он.

Также оккупанты сконцентрировали различный тип вооружения на направлении, а именно 500 танков, более 650 боевых бронированных машин, 430 артиллерийских систем и более 150 РСЗО. Однако не все вооружение противника находится в надлежащем состоянии.

По его словам, это количество нельзя недооценивать несмотря на то, что ВСУ используют вооружение, которое максимально мощно позволяет наносить врагу огневое поражение. В результате правильное использование, применение войск, тактики, технологий и инноваций помогает сдерживать "большую армаду противника" в течение большого промежутка времени.

Напомним, 4 февраля в Forbes сообщили, что оккупанты хотят захватить большую часть Харьковской области, которую потеряли в 2022 году во время контрнаступления ВСУ. Для этого враг стянул большое количество техники на Купянское направление.

14 февраля стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров посетили позиции украинских военных на Авдеевском и Купянском направлениях. По словам Сырского, оперативная обстановка чрезвычайно сложная и напряженная.