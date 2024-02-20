"Это война": Данилов заявил, что в выходе ВСУ из Авдеевки нет "ничего катастрофического" (видео)

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал не делать "трагических выводов". Он заверил, что Авдеевка далась российским войскам "очень дорого".

После выхода ВСУ из Авдеевки ситуация на передовой остается сложной, но не катастрофической. Об этом в комментарии "Украинской правде" 19 февраля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Не надо раздувать все эти вещи. На войне каждый день сложный и тяжелый. И сейчас делать трагические какие-то выводы из этого точно не надо", — отметил он.

Чиновник подтвердил, что ситуация сложная. Он подчеркнул, что власть это признает. В частности, по его словам, есть проблемы со средствами поражения.

"К большому сожалению, их недостаточное количество есть на сегодня на территории нашей страны. Но будем считать, что в ближайшее время вся эта ситуация должна меняться", — сказал Данилов.

Он заверил, что Украина работает над тем, чтобы ситуация стабилизировалась.

"Маневры, которые осуществляют наши военные являются профессиональными. Но еще раз подчеркиваю, к большому сожалению, это война", — заявил секретарь СНБО.

Он отметил, что война имеет свою цену, и речь идет о потерях лучших из лучших. Однако, по словам Данилова, ВС РФ Авдеевка досталась "очень дорого".

"Они потеряли огромное количество там своих военных, они потеряли там огромное количество своей техники там", — объяснил чиновник.

Данилов добавил, что не видит в маневре украинских военных "ничего такого катастрофического".

Комментарий Алексея Данилова о выходе ВСУ из Авдеевки — с 13:39 и с 20:45

Напомним, в Центре стратегических коммуникаций проинформировали, что ВС РФ понесли в Авдеевке больше потерь, чем в боях за Бахмут. В то же время захваченный город не даст врагу стратегического преимущества.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что выход ВСУ из Авдеевки связан с ослаблением военной помощи. По его словам, лидер США Джо Байден ознакомлен с ситуацией.