"Они подготовились": ситуация на фронте сложная не только в районе Авдеевки, – Жорин (видео)

По словам майора ВСУ, на данный момент есть большая угроза на севере страны — в районе Харьковской области и Купянска.

В ближайшее время ситуация на поле боя будет тяжелой не только на Авдеевском направлении, а также на юге и на севере Украины. Об этом сказал заместитель командира 3-й штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин в интервью Radio NV.

"Ситуация на фронте сложная не только в районе Авдеевки", — подчеркнул офицер.

Жорин отметил, что еще в прошлом году призывал готовиться к чрезвычайно сложным и тяжелым боям. По его словам, российские оккупационные войска все это время готовились к наступательным действиям.

"Они готовили резервы, готовили силы, готовили технику, БК, людей — все это они готовили. И они подготовились. Теперь настало время, когда они все это будут задействовать на поле боя", — заявил военный.

По словам Жорина, кроме Авдеевского направления, угроза также есть на юге и на севере Украины, в частности в районе Харьковской области и Купянска.

Напомним, 19 февраля Максим Жорин сообщил, что подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины некоторое время были в полном окружении российских военных в Авдеевке Донецкой области, однако смогли выйти.

Жорин также отметил, что российская оккупационная группировка не считает своих потерь. По его мнению, таких потерь, как в боях за Авдеевку, у оккупантов еще нигде не было.