Расстрел вместо эвакуации: Лубинец обратился к ООН и МККК из-за казненных в Авдеевке воинов

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что оккупанты якобы согласились провести эвакуацию защитников и оказать им помощь, однако позже родные распознали их тела на обнародованном врагом видео.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к ООН и Международному комитету Красного Креста, чтобы выяснить обстоятельства расстрела российскими оккупантами украинских военнопленных на позиции "Зенит" в Авдеевке Донецкой области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Опорный пункт "Зенит" и убитые защитники Украины. Обратился в ООН и МККК для выяснения всех обстоятельств", — говорится в сообщении.

Детали о выходе из Авдеевки

По словам Лубинца, выход из Авдеевки украинскими воинами происходил в условиях непрерывной бомбардировки российской армии. Кроме того, осуществлялись обстрелы эвакуационных путей и автомобилей.

"Некоторых тяжелораненых и погибших военнослужащих удалось эвакуировать. Из-за масштабного наступления оккупантов не оставалось шансов для повторных попыток эвакуации", — заявил омбудсмен.

Россиян попросили эвакуировать украинских раненых воинов

Как отметил Лубинец, из-за полного окружения опорного пункта "Зенит", командование приняло решение связаться с координационным центром и организациями, которые ведут переговоры с вражеской стороной.

"Диалог был по оказанию помощи нашим тяжелораненым безоружным военным, в соответствии с международными законами и правилами ведения, которые защищают военнопленных", — уверяет уполномоченный по правам человека.

Он добавляет, что российские оккупанты сообщили координаторам этого процесса, что соглашаются провести эвакуацию раненых украинских защитников и оказать им помощь, а в дальнейшем — обменять. Сами же защитники получили приказ "сохранить свои жизни".

"Что случилось после этих договоренностей мы увидели на обнародованном врагом видео с захваченной позиции "Зенит"", — говорит он.

Омбудсмен отметил, что семьи защитников распознали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника — погибшими. С ними, по информации Лубинца, были и Александр Зинчук и Николай Савосик, которых расстреляли российские солдаты. Относительно шестого воина информация пока не подтверждена.

"Я, как Омбудсман Украины, срочно направил письма в МККК и ООН для фиксации этого военного преступления и выяснения всех обстоятельств. Замечу, что это не впервые, когда Россия грубо нарушает нормы международного гуманитарного права и Женевских конвенций, казня военнопленных", — подчеркнул он.

Напомним, в ВСУ заявили, что проверяют обстоятельства гибели украинских военнопленных, которые оставались на позиции "Зенит" в Авдеевке. В Офисе генпрокурора заявили, что российские оккупанты расстреляли шестерых военных в Авдеевке и еще двух в Веселом.

Военнослужащий 110 отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко Виктор Беляк рассказал, что у бойцов хватало воды только еще на сутки. По его словам, четверо раненых не могли ходить.