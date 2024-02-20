Возле Работино ВС РФ расстреляли трех пленных военных НГУ (фото)

Во время наступления на Работино оккупанты захватили часть большого опорного пункта, где остались украинские бойцы 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Спартан". Враг приказал военным выйти из окопов и открыл огонь.

Возле Работино Запорожской области российские военные расстреляли украинских военных. Об этом сообщили аналитики DeepState 20 февраля.

"К*цапы снова расстреляли украинских бойцов, на этот раз возле Работино", — говорится в сообщении.

18 февраля Вооруженные силы Российской Федерации наступали на Работино с юга и смогли захватить часть большого опорного пункта, где осталось трое украинских военных Третьей бригады оперативного назначения Нацгвардии "Спартан".

Роботино на карте

Аналитики отметили, что оккупанты в очередной раз пренебрегли правилами и обычаями войны, взяли в плен бойца НГУ и расстреляли.

В сети опубликовали видео с расстрелом украинских бойцов. В ролике видно, как на одной из позиций российские военные приказали двум бойцам НГУ выйти из окопов. После этого противник открыл огонь и застрелил украинцев. Кроме этого, враг выстрелил еще в одного бойца, который лежал на земле.

Российские оккупанты расстреляли украинских бойцов

Напомним, 19 февраля в пресс-службе 110-й отдельной механизированной бригады сообщили, что российские военные обещали эвакуировать раненых украинских военных из укрепрайона "Зенит" в Авдеевке Донецкой области, однако расстреляли их.

9 февраля в Офисе Генпрокурора рассказали, что в районе Клещиевки Донецкой области оккупанты расстреляли безоружного украинского бойца, который вышел к врагу с поднятыми руками. Кроме этого, российские военные убили еще одного бойца, бросив гранату в блиндаж.