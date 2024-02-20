Рада может ослабить определенные нормы в законопроекте о мобилизации: нардепы рассказали об изменениях

Сейчас законопроект о мобилизации предусматривает ряд запретов в отношении определенных транспортных средств — тракторов, самоходных сельскохозяйственных, дорожно-строительных машин, сельскохозяйственной техники, поскольку они могут быть использованы Силами обороны.

Верховная Рада может смягчить некоторые нормы в законопроекте о мобилизации. Речь идет об использовании техники предприятий. Об этом сообщила народный депутат от партии "Голос", первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко в комментарии LIGA.net.

Законопроект предусматривает, что Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей должна предоставить информацию ТЦК и СП о зарегистрированных тракторах, самоходных сельскохозяйственных, дорожно-строительных машинах, сельскохозяйственной технике, которые могут быть использованы ВСУ.

В случае принятия документа, эти транспортные средства запретят перемещать между областями и за границу. Кроме этого, могут ограничить передачу прав собственности, аренду (лизинг), предоставление транспорта в качестве залога банкам.

Юлия Клименко отметила, что этот запрет парализует агросектор.

"Да, ВСУ нужна техника. Но крупные хозяйства и так помогают Силам обороны. Вопрос к форме — как это прописали", — сказала она.

По словам нардепа, почти все фракции в Раде против этого раздела, поэтому на совещании ищут формулировку, которая бы удовлетворила и военных, и строительный и агросектор.

Зато нардеп от фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Игорь Фрис заявил, что правки по мобилизации техники уже подали. Он отметил, что нардепы будут пытаться исключить из законопроекта норму о заключении договора об аренде и найме транспортных средств.

"Если на заседании комитета правки не примут, их будут ставить на голосование на пленарном заседании", — пояснил Фрис.

Напомним, нардеп, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин сообщил, что 21 февраля истечет срок, когда можно подавать правки к законопроекту о мобилизации. После этого начнется их рассмотрение комитетом.

Ранее юрист Сергей Савинский рассказал, что в соответствии с новым законопроектом повестки смогут присылать в электронный кабинет призывника. По его словам, это не единственное место, где мужчин будут извещать о вызовах в ТЦК.