"Понять трудно": в "Слуге народа" высказались об ограничении прав для детей уклонистов

По словам главы фракции монобольшинства Давида Арахамии, он не понимает, откуда берутся разговоры, которые не соответствуют действительности. У нардепов нет планов на ограничения прав студентов.

В Верховной Раде заявили, что детям украинских уклонистов в будущем могут запретить поступать в учебные заведения. Спустя время на это отреагировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем Telegram-канале 20 февраля.

По его словам, он вынужден выпустить опровержение на фейк, который накануне разлетелся по сети. Никто не будет ограничивать детей в их праве на образования и новость не соответствует действительности.

"Таких планов у Верховной Рады нет, не было и не будет! Даже в контексте изменений в правила мобилизации. Почему кто-то об этом говорит, понять трудно", — написал Давид Арахамия.

Отдельно глава фракции "Слуга народа" написал, что не стоит воспринимать всерьез информацию, которая "гуляет" по сети.

В "Слуге народа" отреагировали на ограничение прав для детей уклонистов Фото: Скриншот

Мобилизация в Украине: ограничение прав

Член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко в одном из своих интервью заявил, что Украина может отказать в некоторых услугах детям, родители которых продолжают уклоняться от военной службы и не стоит на учете.

"Например: ты не будешь получать поддержку государства, твои дети не поступят в вуз, или ты сам не поступишь в ВУЗ", — заявил Вадим Ивченко.

Он считает, что это вполне нормальный процесс, чтобы вынудить мужчин выполнять гражданский долг и обратил внимание на опыт Израиля, который также находится в состоянии войны.

Напомним, 20 февраля сообщалось, что в ВСУ рассказали, кого нужно мобилизовать. По словам командира подразделения "Терра" 3-й ОШБр Николая Волохова, люди, которые пришли в армию через рекрутинг, являются более мотивированными. Заставить других эффективно воевать невозможно.