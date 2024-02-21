"Кто был тяжело ранен, там и остался": боец 110-й ОМБр — о выходе из Авдеевки

По словам бойца 110-й ОМБр Виктора Биляка, по дороге к Авдеевке лежит около десяти тел погибших бойцов ВСУ. Установить их личности можно только методом исключения.

В Авдеевке укрепрайон "Зенит" был одной из главных целей российских войск. Эту позицию обстреливали минометами, танками, БМП и дронами-камикадзе. Об этом в комментарии hromadske рассказал боец 110-й ОМБр Виктор Биляк.

При уходе с позиции была плохая видимость, что, впрочем, не мешало противнику наводить вооружение. ВС РФ применяли артиллерию 120 мм, танки, дроны-камикадзе. Ко всему прочему, были и ракеты, и "грады".

По словам Биляка, из-за плохой видимости нельзя было рассмотреть, куда идти, что мешало эффективному передвижению. Он также отметил, что бойцы, которым удалось отойти с позиции, получили незначительные ранения. У него остался шрам на лице и несколько ранений.

"Мы все могли передвигаться, просто у нас были определенные зацепки, небольшие осколочные ранения", — объяснил он, добавив, что защитники с тяжелыми ранениями остались на позиции.

Биляк также добавил, что тяжело раненых поначалу собирались эвакуировать, но впоследствии не смогли вывезти. Почему не было эвакуации, неизвестно.

Виктор Биляк

После этого появилась информация о расстреле военных, которым не удалось выйти из осажденного города. Заявлялось о шести погибших на позиции "Музей", опубликовано и видео, которое сняли на территории, где была дислоцирована 110-я бригада. Там пять тел.

"По дороге в Авдеевку, пожалуй, еще лежит около десятка наших тел, просто идентифицировать их можно только методом исключения", — отметил военнослужащий.

Больше о 110 бригаде и позиции "Зенит"

Подразделения 110 ОМБр находились в Авдеевке. 13 февраля этого года впервые некоторым подразделениям решили дать отдохнуть и провести ротацию, за счет подкрепления.

Защитники несколько раз предпринимали попытки выхода с позиции "Зенит". 16 февраля командование решило вывести военных из Авдеевки, чтобы сберечь личный состав. Однако на позиции остались тяжело раненые.

Напомним, что в 110-й ОМБр объяснили, что оккупанты обещали эвакуировать тяжело раненых украинских бойцов, но вместо этого их расстреляли.

Также сообщалось, что один из защитников рассказал родным, что комбат посоветовал ему бросать остальных и бежать. Его родственник успел заметить, как россияне зашли на позицию и приказали сложить оружие.