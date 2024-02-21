Расстрел раненых в Авдеевке: ВСУ до последнего пытались заехать на позицию "Зенит", – спикер 110-й ОМБр

По словам Антона Коцуконя, ВС РФ имели десятикратное превосходство по количеству огневых средств поражения и "расстреливали абсолютно все, что движется".

Украинские военнослужащие до последнего пытались заехать на позицию "Зенит" в Авдеевке. Об этом сказал спикер 110-й отдельной механизированной бригады Антон Коцуконь в эфире "Донбасс Реалии".

Спикер отметил, что выход из Авдеевки – это многоуровневая сверхсложная операция с точки зрения логистики и управления. Он подчеркнул, что речь идет об эвакуации нескольких тысяч людей.

"По поводу "Зенита", до последнего пытались туда заехать техникой", — добавил он.

Коцуконь рассказал, что в какой-то момент продвижение российских оккупантов было настолько стремительным, что украинская техника просто физически не могла туда добраться. По его словам, россияне "просто расстреливали абсолютно все, что движется".

Как сообщает Коцуконь, техника была приоритетной целью для оккупантов. По его данным, российские войска имели десятикратное превосходство в огневых средствах поражения. Спикер подчеркнул, что в течение последних дней противник бросал под 100 КАБов на Авдеевское направление.

"Соответственно просто в определенный момент "Зенит" был в окружении и просто физически туда не смогла доехать наша техника, хотя попытки были", — сказал он.

Расстрел пленных на позиции "Зенит": что известно

Напомним, 19 февраля пресс-служба 110-й ОМБр сообщила, что российские оккупанты обещали эвакуировать украинских раненых бойцов из укрепрайона "Зенит", однако в конечном итоге расстреляли их.

Боец 110-й ОМБр Виктор Биляк отметил, что укрепрайон "Зенит" был одной из главных целей российских войск в Авдеевке. Эту позицию обстреливали минометами, танками, БМП и дронами-камикадзе.

По информации СМИ, раненые украинские военные, которых оставили на позиции "Зенит" в Авдеевке, связывались с родными. Один из бойцов рассказал, что ему предлагали бросить сослуживцев и бежать.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что обратился к ООН и Международному комитету Красного Креста, чтобы выяснить обстоятельства расстрела российскими оккупантами украинских военнопленных на позиции "Зенит".