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Мобилизация в Украине: кому могут повторно вручить повестку, несмотря на решение ВВК

Анастасия Ковалева
Кому могут повторно вручить повестку, несмотря на решение ВВК

По словам журналистов, если ВВК сочла непригодными или ограниченно годными мужчин и их не мобилизовали, то уполномоченные ТЦК лица могут повторно вручить повестку на улице.

Прохождение мужчиной военно-врачебной комиссии не гарантирует автоматического освобождения от последующего получения повестки, и определенные военнообязанные могут быть вызваны на службу повторно. Об этом говорится в материале издания NV.

Согласно отчетам, уполномоченные сотрудники военкомата ежедневно осуществляют патрулирование с целью вручения повесток. Сначала они проводят проверку наличия лица в военном учете, а затем устанавливают, имеются ли у него отсрочки или бронирование. В случае необходимости уточнения учетных данных ТЦК может выдать лицу повторную повестку.

Так, если военно-врачебная комиссия определила мужчину как непригодного или ограниченно годного к мобилизации, и его не призвали на службу, представители территориальной военной комендатуры могут вновь вручить ему повестку на улице.

Согласно Постановлению правительства №1487, необходимо обновлять учетные данные в течение семи дней после любых изменений, но не реже одного раза в пять лет. Решение военно-врачебной комиссии о состоянии здоровья действительно в течение года. Кроме того, определенные виды отсрочки предоставляются на определенный срок, например, для обучения — на год, после чего требуется предоставить новую справку. Бронирование работников действует шесть месяцев или до тех пор, пока существуют основания для его учреждения.

Когда повестки могут вручать повторно:

  • если ВВК проходили больше года назад;
  • для проверки учетных данных;
  • для проверки данных о забронированном работнике;
  • для проверки обстоятельств получения отсрочки;
  • для мобилизации.

Напомним, верующие, которым религия запрещает брать в руки оружие, имеют право на альтернативную службу. Для этого им нужно предоставить справки от религиозной общины о подтверждении своих убеждений.

Ранее адвокат Роман Симутин сообщал, что в случае принятия законопроекта о мобилизации мужчин, которые игнорируют повестку, могут оштрафовать на 51 тысячу гривен.