Украинский "Железный купол": экипаж САУ Gepard показал, как уничтожает воздушные цели РФ (видео)

Украинские военные рассказали, что приходилось дежурить 20 дней подряд, каждый раз отражая воздушные атаки ВС РФ. На счету САУ Gepard — восемь сбитых целей.

Российские дроны-камикадзе Shahed-136 меняют траекторию, когда на их маршруте оказывается зенитная самоходная артиллерийская установка (САУ) Gepard. Кроме того, враг модифицировал беспилотники, чтобы их было труднее сбивать. О том, как удается обезвреживать воздушные цели ВС РФ экипаж САУ Gapard рассказал порталу "РБК-Украина".

С экипажем зенитки общалась журналистка "РБК-Украина" Богдана Лясковская. На установке работает трое бойцов: командир с позывным "Буба", водитель-механик с позывным "Велес" и стрелок. Ориентировочно, местность, на которой отрабатывает САУ — Киевская область, рассказали собеседники журналистки. Процесс обучения длился 40 дней, а после того военные начали отражать воздушные атаки ВС РФ. На борту установки обозначено, сколько целей удалось сбить — пять дронов-камикадзе Shahed и три крылатые ракеты.

"Они нас крыли изо дня в день. То есть мы ночь отработали, поспали, зарядились и в ночь опять стреляем. И так около 20 дней подряд. За 20 дней наверное раза три не стреляли", — слышно на видео.

Сколько воздушных целей врага сбили пушками САУ "Гепард" Фото: РБК-Украина

Бойцы рассказали, как происходит боевой выезд. Сначала они прибывают на позицию, затем включают оборудование и следят за появлением цели на радаре. После этого бьют по ней двумя скорострельными пушками, которые способны выпустить около 1 тыс. выстрелов в минуту.

Член экипажа САУ Gepard ВСУ Фото: РБК-Украина

Заметили, что россияне "умно" запускают дроны-камикадзе. Например, если на каком-то участке обнаружили работу Gepard, то начинают движение по другому маршруту. Если сбивается одно устройство, то другие меняют направление движения. В последнее время появились так называемые "черные шахэды": военные не знают, чем именно они отличаются, но для их сбивания тратится заметно больше патронов.

Оружие ВСУ — детали

Отметим, САУ Gepard — зенитная самоходная артустановка, способная сбивать цели на расстоянии до 4 км, а обнаруживать — на расстоянии до 15 км. Кроме того, система может получать информацию от других РЛС: таким образом растет расстояние, на котором замечают цели — рассказал экипаж журналистам. Вооружение — две пушки калибра 35 мм. Еще одна особенность — "Гепард способен работать в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника".

Воздушные силы ВСУ в декабре 2023 года рассказывали, что установки Gepard показали лучшую эффективность в борьбе с российскими дронами. В ноябре стало известно, что правительство США закупило для Украины новые зенитки, заплатив за это 110 млн долл.

Напоминаем, во время воздушной атаки в ночь на 21 февраля ВС РФ запустили по Украине 19 Shahed-136, из них удалось сбить 13. Накануне, 20 февраля, враг применил 23 беспилотника, были сбиты все — доложили в Воздушных силах.