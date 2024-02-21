Вооруженные и бронированные: шведские катера CB-90 помогут защитникам на Днепре, — Forbes

Десантно-штурмовые катера могут перевозить до 21 морпеха за раз. Их защита должна улучшить выживаемость лодок при операциях на левобережье.

Швеция предоставит рекордный пакет военной помощи на более 600 млн долларов. В него входят 10 десантных катеров CB90, которые созданы для речных операций. Об этом сообщает Forbes.

В пакете военной помощи предусмотрены боеприпасы, 10 десантно-штурмовых катеров CB90 и еще 20 меньших катеров. CB90 авторы называют классикой речных операций. Он имеет бронирование, тяжелое вооружение, три члена экипажа, а также может перевозить 21 пехотинца. Максимальная скорость при этом достигает 40 узлов (74 км/ч).

В шведских Военно-морских силах на вооружении есть 140 лодок, которые производит Saab. Также Норвегия имеет эскадру CB90 и их покупали Соединенные Штаты для своих речных сил, но они уже расформированы.

Бронирование десантно-штурмового катера защищает от вражеского стрелкового оружия. Десять катеров смогут перевезти целую роту морских пехотинцев. Живучесть — это то, что нужно украинскому флоту, который выполняет задачи в устье Днепра. Морские пехотинцы выполняют задачи в Крынках на левом берегу реки. Российская артиллерия, бомбы и FPV-дроны усложняют задачу морпехам, поэтому бронированные катера должны улучшить ситуацию.

Однако автор Дэвид Акс отмечает, неизвестно, перебросит ли командование бронированные катера CB90 для усиления возможностей морпехов.

Напомним, 20 февраля в ОК "Юг" рассказали о ситуации под Крынками, где оккупанты проводят по несколько штурмов в сутки.

13 февраля морпехи подняли флаг Украины на водонапорной башне в Крынках.