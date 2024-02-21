Целый дивизион ПВО: россияне разместили ЗРК С-400 и РЛС в Сакском районе, — Атеш (видео)

По данным партизан, вся информация о размещении техники оккупантов была передана в ВСУ.

В процессе разведывательных действий на территории Крыма партизаны обнаружили военный объект Вооруженных Сил Российской Федерации — дивизион противовоздушной обороны. Он располагался в Сакском районе и включал в себя комплекс С-400 и радиолокационную станцию. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

По словам партизан, они оперативно передали всю полученную информацию о дивизионе противовоздушной обороны Украинским вооруженным силам в тот же день и продолжали следить за возможным перемещением военной техники.

"Важно следить за ним после их работы по воздушным целям СОУ и зафиксировать новое место размещения. Этим "АТЕШ" и будет заниматься", — говорится в сообщении.

В завершение, партизаны призвали всех заинтересованных присоединиться к их движению и оказать поддержку Силам обороны Украины в борьбе против оккупантов.

Напомним, 8 февраля в партизанском движении "Атеш" сообщили, что агенты подполья зафиксировали дислокацию нескольких ракетных судов в порту Новороссийска, из которых оккупанты 7 февраля осуществили массированный обстрел Украины.

7 февраля партизаны зафиксировали перемещение военной техники российских оккупантов во временно оккупированной Горловке Донецкой области.