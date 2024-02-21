"Никто не знает, когда": в Воздушных силах объяснили, что мешает передаче F-16 Украине

В условиях войны в Украине не могут капитально строить инфраструктуру, согласно требованиям стран НАТО, для истребителей F-16. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат считает, что самолеты смогут взлетать с того, что уже есть.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что никто точно не знает, когда Украина получит американские истребители F-16. Об этом он сообщил в интервью "Укрінформу", опубликованном 21 февраля.

"Сейчас никто точно не знает, когда в Украине будут F-16. Мы ожидаем как можно скорее", — сказал Юрий Игнат.

По его словам, сейчас пилоты переучиваются на истребителях, инфраструктура адаптируется, делаются временные укрытия, а взлетно-посадочная полоса совершенствуется. Игнат отметил, что в условиях войны Украина не может капитально строить инфраструктуру под самолеты F-16, согласно требованиям стран НАТО. Однако истребители могут взлетать с того, что есть в Украине, считает Игнат.

"Хочу подчеркнуть, что Украина переходит на F-16 в экстренном порядке, как это не делала ни одна страна в мире. И все так ждут, будто придут самолеты и все — победа", — сообщил Игнат.

Он рассказал, что сначала прибудет небольшая группа пилотов, начнет работать в небо, но РФ будет реагировать на это соответственно. Тогда как процесс подготовки пилотов и увеличение их количества в Украине будет происходить постепенно.

"Нам не дадут сразу 40, 70 или 120 самолетов. Кстати, нам не самые новые модификации дают. Поэтому процесс идет, летчики уже летают, выполняют полеты в небе", — подчеркнул он.

Представитель ВС сообщил, что сейчас продолжаются полеты с инструкторами, однако украинцы должны освоить техники и управлять самостоятельно. Летчики изучают тактические приемы для того, чтобы осуществлять полеты с перехватом воздушных целей. В дальнейшем придется отрабатывать задачи по ударам по наземным и надводным целям, поскольку это многоцелевой самолет.

Он добавил, что курс подготовки должен длиться два года, однако украинские пилоты делают это в экстренном порядке.

Напомним, 15 февраля начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк сообщил, что решение о поставках самолетов F-16 принято. По его словам, Украина не будет объявлять дату получения самолетов.

25 января спикер Воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат рассказал, что пока передача истребителей F-16 может быть неуместной из-за того, что не все пилоты обучены. Также еще нужно подготовить инфраструктуру.