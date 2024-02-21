В ГУР назвали количество войск РФ на оккупированных территориях

Группировка войск Росгвардии в начале войны была представлена только частично, батальонами. На сегодня это почти 33 тысячи военнослужащих.

Около 470 тысяч военнослужащих РФ на сегодня сосредоточены на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил генерал-майор Вадим Скибицкий, заместитель начальника Главного управления разведки Украины Министерства обороны Украины, "Інтерфакс-Україна".

Именно такая численность оккупационных подразделений сосредоточена на суше. По его словам, 470 тысяч — исключительно сухопутный компонент. В это число не входит авиация и военно-морской флот, который тоже привлекается к проведению операций, к нанесению ударов.

Генерал-майор обратил внимание на то, что появился новый компонент — группировка войск Росгвардии. В начале войны была представлена только частично, батальонами. На сегодня это почти 33 тысячи военнослужащих. По его словам, такие подразделения обеспечивают деятельность оккупационных властей, охраняют объекты, но при необходимости могут выполнять задачи обороны именно на временно оккупированных территориях.

"Что изменилось за это время, — так это численность группировки, развернутой на нашей территории", — сообщил он.

Ситуация на границе Украины с РФ и заявление ГУР

За два года полномасштабного вторжения в России дополнительно появилась группировка так называемого прикрытия государственной границы РФ. Как пояснил Вадим Скибицкий, такие подразделения развернуты на территории трех областей России, которые непосредственно граничат с Украиной. Это касается Брянской, Белгородской и Курской областей. Такие подразделения, как отмечают сами захватчики, должны гарантировать безопасность и проведение выборов, чтобы избрать главу Кремля Владимира Путина президентом РФ.

Напомним, 21 февраля стало известно, что оккупанты на юге пытались осуществлять перемещение личного состава малыми пехотными группами, но применяли и скоростные квадроциклы. Всего осуществлено 54 авиаудара, 103 удара дронами-камикадзе. Проведено 47 штурмовых действий.