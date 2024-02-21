Австралия делает ставку на тяжелые морские беспилотники с дальнобойными ракетами (фото)

Корабли будут приспособлены для противолодочной борьбы и полагаться на систему боевого управления ПРО Aegis Baseline 9.

Военный флот Австралии намерен пополнить свой арсенал шестью большими надводными беспилотниками с опциональным размещением экипажа. Мощные морские аппараты, в частности, станут платформами для дальнобойных 32 ракет с вертикальным запуском. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба ВМС Австралии

В документе говорится о проекте создания более мощного и смертоносного надводного боевого флота для Королевского военно-морского флота Австралии, который станет дополнением подводного флота, включая атомные субмарины.

"Будущий надводный боевой флот ВМС станет неотъемлемым компонентом объединенных сил Австралии для операций в ближайшем регионе с целью обеспечения безопасности наших морских коммуникаций и морской торговли", — говорится в сообщении.

Новый образец австралийского военного корабля будет оптимизирован для подводной и противолодочной войны, но также будет оснащен точечными системами противовоздушной обороны.

Помимо запланированного приобретения шести кораблей с опциональным экипажем и от семи до 11 фрегатов общего назначения, обзор также предусматривает сокращение запланированного флота новых фрегатов класса Hunter с девяти до шести кораблей, сокращение закупок морских патрульных кораблей (OPV) класса Arafura с 12 до шести кораблей и приобретение дополнительных малых патрульных катеров.

Как отметили в War Zone, включение шести кораблей с опциональными экипажами в новый план развития флота Королевских ВМС Австралии особенно привлекает внимание, поскольку этот тип кораблей ни в стране, ни где-либо еще в мире в настоящее время не используется.

Отмечается, что "шесть больших надводных кораблей с опциональным размещением экипажа (LOSV) с 32 ячейками системы вертикального пуска" обеспечат "повышенную смертоносность за счет дополнительного потенциала нанесения ударов из различных локаций.

Линейка надводных дронов различного назначения от Austal

В программе официально будут участвовать и США, который также находятся в процессе разработки и приобретения класса больших безэкипажных надводных кораблей (Large Uncrewed Surface Vessels или LUSV). Предполагается, что LUSV будут иметь длину от 200 до 300 футов (от 60 до 90 метров) и водоизмещение с полной нагрузкой от 1 000 до 2 000 тонн, что сделает их размером с корвет. При этом будущие морские беспилотники будут полагаться на систему Aegis.

Рендер большого надводного ударного дрона под дальнобойные ракеты от Austal

"Будущие австралийские корабли с опциональным экипажем будут полагаться на систему Aegis Baseline 9 или более позднюю, которая, как планируется, будет использоваться фрегатами класса Hunter с момента поставки и эсминцами класса Hobart после модернизации", — отмечается в новом плане надводного флота", — подчеркнуто в документе.

Напомним, на выставке World Defence Show 2024 в Эр-Рияде турецкая верфь ARES продемонстрировала обновленный концепт своего беспилотного надводного корабля ULAQ, вооруженного крылатой ракетой ÇAKIR производства Roketsan.