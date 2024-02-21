ВС РФ могут дойти до города Днепр: в ВСУ рассказали о тактике наступления врага (видео)

На фронте российские военные используют большое количество техники, артиллерии, FPV-дронов и личный состав. По словам офицера 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Владимира Ращука, неизвестно, сколько людей враг может бросить для наступления.

Вооруженные силы Российской Федерации наступают на многих направлениях. Офицер 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Владимир Ращук считает, что оккупанты могут дойти до города Днепр, если командование ВСУ не будет принимать серьезных решений. Об этом он сообщил во время эфира "Новини.Live".

"Сейчас на многих направлениях враг наступает", — сказал Владимир Ращук.

По его словам, оккупанты применяют тактику, как в Мариуполе, Бахмуте и Авдеевке Донецкой области. Враг использует большое количество боевой техники, артиллерии, FPV-дронов и живую силу.

"Если не принимать какие-то серьезные решения, то скоро и в Днепре будут, если не сгруппироваться как в начале войны", — подчеркнул офицер.

Кроме этого, он рассказал, что неизвестно, сколько людей оккупанты могут бросить для дальнейших наступлений.

"Это неизвестно, сколько им будет по барабану на своих людей еще. Может они действительно 100 тысяч бросят для того, чтобы идти дальше по одному направлению, это же абсолютно неадекватные уроды", — отметил он.

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Ситуация на фронте: данные Генштаба ВСУ

По данным Генштаба ВСУ за 21 февраля, на Авдеевском направлении украинские военные отбили 12 атак ВС РФ вблизи Степного, Ласточкино, Первомайского, Невельского Донецкой области. Россияне нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новопокровское, Новобахмутовка, Степное, Семеновка, Орловка, Ласточкино. Также враг обстрелял из артиллерии и минометов около 20 населенных пунктов, в частности Бердычи, Семеновка, Северное, Нетайлово.

Тогда как на Новопавловском направлении оккупанты штурмовых действий не вели. Зато враг нанес авиаудары в районах Урожайного и Старомайорского Донецкой области, а артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов — Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское, Урожайное Донецкой области.

Напомним, 21 февраля командующий оперативно-стратегической группировки войск ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что российские военные для продвижения используют скоростные квадроциклы. Он отметил, что на Ореховском направлении оккупанты пытались безрезультатно атаковать ВСУ.

Также в Командовании сил поддержки ВСУ показали, как строят фортификации для остановки продвижения россиян. В частности, работа продолжается 24 часа в сутки семь дней в неделю с привлечением "всех имеющихся ресурсов".