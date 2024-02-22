Ехали подписывать контракт: украинским футболистам вручили повестки в ТЦК

Владелец клуба "Кудровка" Роман Солодаренко отметил, что из-за плотного графика и постоянных сборов футболисты вынуждены перемещаться по украинским регионам и во время этого процесса игрокам могут вручить повестки в военкомат.

Владелец Черниговской футбольной команды "Кудровка" Роман Солодаренко рассказал, как его новички попали под мобилизацию. Им вручили повестки в ТЦК и СП, когда те ехали подписывать контракт. Об этом он сообщил в интервью изданию Tribuna.com.

"У меня два футболиста ехали подписывать контракт — получили повестки", — сказал он.

Солодаренко также отметил, что в настоящее время футболисты огромную надежду возлагают на президентов клубов, чтобы те их защитили от мобилизации.

"Но как это делать — пока не понимаем и не знаем. Если во время чемпионата, например, 2–3 основных игрока заберут, то как тогда команде играть", — недоумевает Солодаренко.

На момент публикации материала пресс-служба Черниговского областного ТЦК не комментировала информацию о вручении повесток футболистам ФК "Кудровка".

Напомним, в декабре 2023 года в СМИ сообщили, что в Киеве мобилизация дошла до местных футболистов. Игроки футбольного клуба "Оболонь", команда которого выступает в Украинской премьер-лиге, получили повестки от ТЦК.

Позже в ФК "Оболонь" отреагировали на распространение в сети информации о вручении повесток 25 членам клуба и называли распространенные заявления несоответствующими действительности.

Кроме того, украинский футболист клуба "Днепр-1" Александр Филиппов рассказал про жизнь в родной Авдеевке, где еще недавно проживала вся его семья.