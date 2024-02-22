Серьезная угроза для Украины: Иран заинтересован в продаже Кремлю ракет и дронов, – ISW

Иранское ракетное вооружение с дальностью применения до 700 км позволит ВС РФ наносить удары по украинским объектам в тылу.

В начале января 2024 года Иран передал России значительное количество баллистических ракет. Сотрудничество между странами достигло новых высот после вторжения России в Украину, когда иранская экономика начала активно развиваться за счет этого. Это позволяет Кремлю иметь постоянный доступ к ракетам для обстрела украинских городов. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны.

Аналитики, ссылаясь на информацию от агентства Reuters, отмечают, что три анонимных иранских источника сообщили о предоставлении Ираном России 400 баллистических ракет малой дальности, включая Fateh-110 и Zolfaghar. Согласно их заявлениям, Иран отправил как минимум четыре партии таких ракет в Россию с момента заключения соглашения о продаже в конце 2023 года.

Один из высокопоставленных иранских чиновников заявил, что Тегеран будет продолжать поставки ракет в Москву, поскольку в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2231 ему разрешено экспортировать оружие в любую страну. Эта резолюция приостановила санкции, связанные с ядерной программой Ирана, и установила конкретные сроки для прекращения действия запретов на поставки ракет и другого вооружения.

Российский блогер, связанный с кремлевской администрацией, заявил 21 февраля, что Иран начал поставки ракет в Россию в начале января, сразу после истечения срока действия ограничений, установленных ООН.

Согласно данным ISW, Иран вероятно рассматривает возможность получения финансовой компенсации от России в обмен на поставки ракет. Группа хакеров Prana Network опубликовала документы 4 февраля, которые содержат информацию о предполагаемых платежах Кремля в размере приблизительно $4,5 млрд в год за поставки иранских беспилотных летательных аппаратов из серии Shahed.

"Предоставление Ираном этих ракетных систем может улучшить способность России преодолевать украинскую противовоздушную оборону", – считают аналитики.

Также известный блогер, связанный с Кремлем, заявил, что приобретение российскими вооруженными силами иранских ракетных систем расширит их способности по поражению "дальних украинских объектов". Представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, полковник Юрий Игнат, также отметил, что возможное приобретение Россией баллистических ракет представляет серьезную угрозу для Украины.

"Этот российско-иранский военный обмен является частью углубляющихся отношений в военной сфере и сфере безопасности между двумя государствами. Расширение этих связей особенно ускорилось после того, как Иран начал оказывать военную поддержку России во время ее вторжения на Украину в феврале 2022 года", – подчеркнули в ISW.

Напомним, израильские журналисты выяснили, чем Кремль расплатился с Ираном за поставленные дроны типа Shahed.

В НАПК сообщили, что внутри черных "шахедов" обнаружили чипы, произведенные в западных странах.