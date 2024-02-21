Бьют на расстояние до 700 километров: Иран поставил России сотни баллистических ракет, — Reuters

По данным СМИ, в РФ поставили уже около 400 ракет, и поставки продолжатся. Вражеское войско пополняет арсеналы высокоточными ракетами типа Fateh-110 и Zolfaghar.

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Шесть источников подтвердили, что Россия получила от Ирана "большое количество мощных баллистических ракет" класса "земля-земля". Деталями 21 февраля поделились в Reuters.

Речь идет о примерно 400 ракетах, большинство из которых — типа Fateh-110. Также российские войска получили ракеты Zolfaghar. О передаче баллистики рассказали три неназванных иранских собеседника. По словам экспертов, это вооружение способно наносить удары на расстояние 300-700 километров.

Фото ракеты Fateh-110 Фото: Открытые источники Фото ракеты Zolfaghar Фото: Getty Images

Один из источников сообщил, что поставки начались в начале января — после заключения соглашения в конце 2023 года на встречах представителей безопасности стран в Тегеране и Москве. По словам иранского военного чиновника, было уже по меньшей мере четыре поставки, и в ближайшие недели Россия получит еще больше ракет. Отмечается, что некоторые ракеты были отправлены кораблем через Каспийское море, другие транспортировали самолетом.

"Будет больше поставок. Нет причин это скрывать. Нам разрешено экспортировать оружие в любую страну, которую мы пожелаем", — отметил один из иранских чиновников.

Официальный представитель США сообщил, что американцы фиксировали доказательства "активного продвижения переговоров", но не признаки старта поставок.

Эксперт Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис объяснил, что ракеты типов Fateh-110 и Zolfaghar являются высокоточным оружием.

"Они используются для наведения на цели, которые имеют высокую ценность и требуют точного повреждения", — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что 400 таких ракет могут нанести значительный ущерб. Однако, по его словам, российские бомбардировки уже были "достаточно жестокими".

Украинский военный источник проинформировал, что Киев не фиксировал использование ВС РФ иранских баллистических ракет. В то же время экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, что на фоне задержки военной помощи США враг хотел пополнить свой ракетный арсенал.

"Отсутствие поддержки США означает нехватку наземной противовоздушной обороны в Украине. Поэтому они хотят накопить массу ракет и прорвать украинскую противовоздушную оборону", — объяснил Загороднюк.

Старший научный сотрудник Института исследований внешней политики, исследовательского центра в Филадельфии, Роб Ли спрогнозировал, что ракеты Fateh-110 и Zolfaghar предоставят России еще большее преимущество на фронте.

"Их можно использовать для нанесения ударов по военным целям на операционной глубине, а баллистические ракеты украинской ПВО сложнее перехватить", — отметил Ли.

Неназванный западный дипломат также подтвердил поставки иранских баллистических ракет в последние недели. По его словам, на Западе обеспокоены из-за того, что сотрудничество стран может усилить позицию Ирана в возможном конфликте с США и Израилем.

Напомним, израильские журналисты выяснили, чем Кремль расплатился с Ираном за поставленные дроны типа Shahed.

В НАПК сообщили, что внутри черных "шахедов" обнаружили чипы, произведенные в западных странах.