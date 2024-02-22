Зеленский разрешил иностранцам служить в Нацгвардии, — указ

Добровольцам из других стран предложат подписать контракт от 3 до 5 лет. Для этого надо обратиться в местный ТЦК или непосредственно воинскую часть.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №84/2024, который позволяет проходить военную службу в Национальной гвардии иностранцам и лицам без гражданства. Об этом стало известно с сайта украинского президента.

21 февраля на сайте президента Украины опубликовали указ, который уже вступил в силу. Он регламентирует и разрешает иностранцам или лицам без гражданства служить в Национальной гвардии Украины. Для прохождения службы таким бойцам нужно пройти проверки, медицинскую комиссию и подписать контракт с НГУ.

Иностранцы имеют право проходить военную службу по контракту в рядовом, сержантском и старшинском составе. В МВД должны определить, какие должности иностранцы не смогут занимать. Для подписания контракта бойцы из других стран должны обратиться в ТЦК или в непосредственную воинскую часть. Также отмечается, что на службу по контракту в НГУ могут претендовать и женщины, если в структуре будут вакантные военные должности.

Воинские части должны проверять иностранцев по таким фактам:

предварительное изучение личных качеств иностранцев до принятия на военную службу;

получение письменного согласия иностранцев на обработку персональных данных и на проведение проверки представленных ими сведений;

проверка сведений, представленных иностранцами;

направление на медицинское обследование в учреждения здравоохранения Министерства внутренних дел Украины;

профессионально-психологический отбор;

проверка уровня физической подготовки;

оформление личных дел иностранцев.

Первый контракт для рядового будет на 3 года, на позиции сержантского и старшинского состава — сроком от 3 до 5 лет. При желании контракт можно будет продлить на срок от 1 до 10 лет.

Напомним, 12 февраля боец Интернационального легиона Бьорн заявил, что война в Украине похожа на Первую мировую, но с дронами.

20 октября СМИ писали, как непальцы едут воевать за Украину или за Россию.