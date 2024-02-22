Сингапур представил новый образец стрелкового вооружения NG SAR: чем интересна винтовка (фото)

Оружие сохранило все основные характеристики винтовки "буллпап" — модульность и гибкость. В то же время, сингапурская NG SAR имеет несколько специальных конфигураций.

На Международной выставке в Сингапуре компания ST Engineering представила новое поколение своей штурмовой винтовки Next Gen SAR. Образец является продолжением винтовки SAR 21, разработка которого датируется концом 1990-х годов. О том, что известно о новом образце стрелкового вооружения рассказали обозреватели EDR Magazine.

Это современное оружие сохранило все основные характеристики винтовки "буллпап" — от компактных размеров до легкой управляемости благодаря более близкому расположению центра тяжести. Особенность оружия состоит в том, что NG SAR (аббревиатура "новое поколение — сингапурская штурмовая винтовка") имеет несколько специальных конфигураций — к ним относится снайперская установка, оснащенная высокотехнологичной системой управления огнем, которая без труда наводит прицел на движущиеся цели. С другой стороны, оружие представляет собой гранатометную установку, которая легко интегрируется с пусковой установкой STK40GL от ST Engineering.

Демонстрационный стенд винтовки NG SAR

Характеристики винтовки

Эксперты отмечают, что лучшие слова для описания новой винтовочной платформы — это модульность и гибкость. NG SAR имеет обновленный современный вид, сохраняя при этом общую форму SAR 21.

Винтовка имеет общую длину 805 мм и вес около 3,82 кг без снаряженного магазина. Она комплектуется двумя разными стволами — 15-дюймовым (381 мм) и 20-дюймовым (508 мм) с типичным для калибра 5,56 мм нарезным шагом 1 к 7 дюймам. В зависимости от ствола общая длина составляет примерно 670 и 810 мм соответственно.

Новое оружие принимает магазины STANAG 4179, однако компания поставляет и собственные полимерные магазины. Разборка оружия в полевых условиях может производиться без использования какого-либо инструмента, при этом оружие состоит из трех основных узлов — верхней и нижней ствольных коробок, а также спускового механизма.

Эргономика винтовки претерпела изменения. Оружие выполнено по амбидекстровому принципу — все узлы управления доступны как для правшей, так и для левшей.

Пистолетная рукоятка имеет новую конструкцию. В верхней части расположен переключатель режима огня, при этом скорострельность винтовки находится в пределах 450 до 650 выстрелов в минуту. Ударно-спусковой механизм пока находится на стадии окончательного проектирования, но, по мнению экспертов, он будет двухступенчатым. Газовая система имеет длинный ход поворотного затвора.

NG SAR оснащена планкой Picatinny для установки различный оптических систем. Источник: EDR

NG SAR полностью выполнена из композитных материалов и имеет фиксированное ложе, которое можно легко заменить на телескопическое. На верхней части ствольной коробки расположена планка Picatinny, по бокам — две более короткие направляющие для крепления аксессуаров. Также имеются крепления для гранатомета или сошек.

Винтовка поставляется с гранатометом Next-Gen SAR GL, который увеличивает массу винтовки примерно на 1,2 кг и длину до 700 мм.

Гранатомет Next-Gen SAR GL. Источник: EDR

Новы патрон

ST Engineering также представила новый патрон калибра 5,56×45 мм, 5,56 Ultra, который, по данным компании, способен пробить стальную пластину толщиной 14 мм на дистанции 183 метров Новый патрон не содержит свинца, нетоксичен и полностью совместим со стандартными штурмовыми винтовками НАТО, а его повышенная смертоносность обеспечивает нейтрализацию противника даже при ношении баллистической защиты.

Новые патроны калибра 5,56×45 мм Ultra

В целом оружие выгодно отличается с точки зрения компактности и лучшей пригодности для ближнего боя в городских условиях, но при этом сохраняет модульность, необходимую для оснащения дополнительными боевыми принадлежностями.

Ранее мы писали о полуавтоматических высокоточных винтовок Mid Range Gas Gun-Sniper или MRGG-S для сил специальных операций США. Оружие используется с патронами 6.5 Creedmoor калибра 6.5х47 с высоким баллистическим коэффициентом, что позволяет поражать живые цели на расстоянии до 1500 метров.