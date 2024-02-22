"Мы должны выжить": Зеленский рассказал, что будет делать Украина, если США не одобрят помощь

По словам украинского лидера, без поддержки Вашингтона украинским бойцам будет сложнее сражаться на фронте и, как результат, будет больше жертв.

Президент Владимир Зеленский высказал мнение, что заменить американскую помощь будет чрезвычайно сложно. Он отметил, что без этой поддержки все больше украинских военных окажутся в госпиталях. Об этом сообщает издание Fox News.

По словам украинского лидера, найти альтернативу поддержке американских партнеров достаточно сложно.

"Мы не останемся на одном месте. Мы должны выжить и жить. Мы должны найти параллельные степи, параллельные правила. Но вы понимаете, что это ключевое. И это очень важно", — заявил он.

Зеленский акцентировал внимание на том, что без американской поддержки будет расти число "героев, которые окажутся в больницах".

"Потому что если у тебя нет настоящего защитного защиты и какой-то мощной артиллерии со снарядами, конечно, ты потеряешь людей", — добавил президент.

Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп предложил предоставить помощь Украине в кредит. По его словам, Украине можно выделить 60 млрд долларов, и если страна не сможет их вернуть, то этого делать и не придется.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден признает, что ослабление помощи оружием Киеву привело к тому, что украинским военным пришлось покинуть Авдеевку.

Ранее СМИ сообщали, что Украина может получить мощные баллистические ракеты большой дальности. США склоняются к поставке версии ракеты ATACMS большего радиуса действия. Для этого нужно, чтобы Конгресс одобрил увеличение финансирования для Украины, рассказали журналисты.