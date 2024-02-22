Россия угрожала сбить французские самолеты, которые патрулировали Черное море, — Минобороны

Французский министр Вооруженных сил Себастьян Лекорню сказал, что РФ возвращается к "особо агрессивной" позиции, которая напоминает поведение бывшего Советского Союза.

Российские войска угрожали сбить французские самолеты, которые в прошлом месяце патрулировали международное воздушное пространство над Черным морем, что свидетельствует о все более агрессивном поведении со стороны Кремля. Об этом заявил в четверг, 22 февраля, министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, передает "AP News".

По информации издания, Лекорню не предоставил конкретных подробностей относительно французских рейсов или самолетов, которые россияне угрожают сбить. Однако он сказал, что Россия возвращается к "особенно агрессивной" позиции, которая напоминает поведение бывшего Советского Союза во время холодной войны.

"Месяц назад, приведу вам очень конкретный пример, российская система управления воздушным движением угрожала сбить французский самолет в Черном море, когда мы были в свободной международной зоне, где мы патрулируем", — сказал он в эфире радио RTL.

По его словам, такое поведение Москвы можно объяснить тем, что "России тяжело на поле боя в Украине".

Напомним, в Украине 16 февраля 2023 года в районе Сватово Луганской области погиб 22-летний доброволец из Франции Андреас Галлоцци с позывным "Френчи".

Ранее министр вооруженных сил Себастьян Лекорню сообщил, что российские хакеры все чаще атакуют оборонные предприятия во Франции и объекты инфраструктуры.