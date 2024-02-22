Изъяли почти 1 млн долларов наличными: в СБУ подтвердили арест экс-главы ВЛК в Чернигове (фото)

За деньги экс-чиновник обещал военнообязанным снятие с воинского учета на основании фиктивных справок о непригодности к службе по состоянию здоровья.

На Черниговщине Служба безопасности Украины задержала экс-главу ВЛК, который организовал преступную схему для уклонистов и выезда их за границу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что СБУ проводила мероприятия в области по разоблачению масштабной схемы уклонения от мобилизации.

"СБУ ликвидировала в Чернигове масштабную схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. В результате комплексных мероприятий задержан экс-глава местной ВВК. У него изъяли почти 1 млн долларов. За деньги экс-чиновник обещал военнообязанным снятие с воинского учета на основании фиктивных справок о непригодности к службе по состоянию здоровья", — говорится в сообщении.

Уклонисты использовали поддельные справки и убегали а границу.

Для реализации сделки фигурант действовал совместно с несколькими действующими должностными лицами областных ВВК и медицинских учреждений.

Председателя ВЛК задержали дома, когда он брал очередную взятку.

Во время обысков у задержанного обнаружено почти 1 млн долларов США, а также более 22 тыс. евро. Кроме того изъята также документация на несколько квартир и земельных участков, на которые СБУ уже инициировала наложение ареста.

Подозреваемого будут судить по трем статьям — получение взяток, препятствование законной деятельности ВСУ и шезаконная переправка граждан через государственную границу Украины.

Задержанный находится под стражей без права внесения залога, ему и его сообщникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, что НАБУ и САП отправили на скамью подсудимых действующего народного депутата Украины и его сообщника. Обоих разоблачили на получении взятки в размере 85 тысяч долларов.