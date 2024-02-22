Кладбище российского флота: где самая опасная бухта для ВС РФ, — Генштаб (инфографика)

Силы обороны Украины нанесли по 17 ударов по российскому флоту в Черном и Азовском морях. Точки ударов рассеяны по акватории морей и возле портов Крыма и Краснодарского края РФ.

Первая потеря корабля ЧФ РФ состоялась 3 марта 2022 года — на вторую неделю полномасштабного вторжения. В течение двух лет по российскому флоту "прилетало" 35 раз. Украинские беспилотники и ракеты полностью уничтожили 13 морских судов ВС России. О деталях "морского боя", в который "играют" Силы обороны Украины, рассказали в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ (СтратКом).

В заметке "СтратКом" приведена инфографика, созданная на основе отчетов украинского командования об ударах по флоту РФ. Инфографика охватывает период с 3 марта, когда повредили патрульный катер "Рубин", до 14 февраля 2024 года, когда утонул БДК "Цезарь Куников".

Распределение ударов по кораблям РФ по годам:

в 2022 году — 11 прилетов в Черном море и 6 — в Азовском (всего 17);

в 2023 году — 17 (все в Черном море);

в 2024 — один (также Черное море).

Чтобы понять, какая именно бухта или берег был самым опасным, можно учесть и количество ударов, и класс поврежденного или потопленного корабля. Например, крейсер "Москва" показан наибольшим количеством квадратов — пятью: он имел наибольшее водоизмещение.

По этим двум показателям, судам ЧФ России особенно опасно находиться в следующих точках:

на первом месте по степени опасности — южное и юго-западное побережье Крыма возле Севастополя. В течение двух лет войны здесь состоялось восемь успешных ударов ракет или дронов;

по степени опасности — южное и юго-западное побережье Крыма возле Севастополя. В течение двух лет войны здесь состоялось восемь успешных ударов ракет или дронов; на втором месте — Азовское море в районе Бердянска и Мариуполя. Здесь нанесли шесть ударов, но они все состоялись в 2022 году.

Кладбище флота ЧФ РФ по состоянию на 22 февраля Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom

Флот РФ — детали ударов по российскому флоту

Отметим, Фокус писал об атаках Сил обороны, в результате которых россияне теряли военные корабли. Например, в апреле 2022 года утонул крейсер "Москва". Российские власти долгое время не признавали, что потеряли самый большой корабль Черноморского флота, на котором находилось полтысячи моряков. За месяц до этого, в апреле 2022 года, в порту Бердянска взорвали БДК "Саратов", нагруженный 20 танками и 40 БМП.

В 2023 году бойцам Сил обороны удалось потопить даже подводную лодку. Для атаки использовали крылатые авиационные ракеты Strom Shadow, которые добрались до сухого дока возле судостроительного завода в Севастополе. Субмарина "Ростов-на-Дону" взорвалась 13 сентября 2023 года, также получил повреждения ВДК "Минск".

Первая удачная атака 2024 года — БДК "Цезарь Куников", который подорвался 14 февраля неподалеку от Алупки. На борту корабля могли находиться до 70 человек: Кремль так и не признал, что произошло чрезвычайное происшествие.

Напоминаем, 21 февраля министр цифровой трансформации вместе с группой украинских волонтеров и чиновников анонсировал, что 22 февраля состоится "морской бой". Детали анонсированного события пока не известны.