"Теряли надежду": Подоляк высказался о возможности переговоров с РФ спустя 2 года войны

По словам советника главы ОП, подвиг украинских военных разгромил репутацию российских оккупантов. Бойцы ВСУ показали, что можно воевать эффективно даже против такого врага.

Только готовность защищать себя дает настоящий шанс и надежду, а все остальное — всегда прямая дорога к большим трагедиям. Такое мнение в своем Telegram-канале озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, прошло уже практически два года с начала полномасштабной войны, которые доказывают правоту Украины. Киев отказался сдаваться "за три дня", "за семь дней" и был в этом прав.

"Теперь мы знаем сами и можем с фактами доказать другим, что мы не имеем также никакого резона капитулировать в будущем (капитулировать — это значит вести "переговоры" на условиях РФ, потому что РФ — это вообще не о переговорах, а только о насилии). Благодаря подвигу Сил обороны уже очевидно, что против РФ можно воевать эффективно, и поэтому сегодня наше положение выглядит несравненно лучше по сравнению с каждым моментом, когда Украину пытались списать со счетов", — написал Михаил Подоляк.

Отдельно советник главы ОП добавил, что украинским защитникам уже удалось вернуть под свой контроль огромную территорию, а репутация российской "военной непобедимости" и вовсе была уничтожена вместе с сотнями тысяч бойцов.

Союзники тем временем поставляют на поле боя все более мощную и сложную военную технику, которая помогает получать победы на поле боя. Также Украина развивает собственное военное производство, поэтому удары в тылу России усилились.

Что касается Черноморского флота, то он фактически был разгромлен, а аграрный экспорт благодаря этому возобновился.

"В моменты грусти вспомните каждый из тех дней, когда теряли надежду, и что Украина эту надежду вам каждый раз возвращала. В любом случае нет ни одного шанса гарантировать безопасное будущее без разгрома агрессивных возможностей России…" — подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, 16 февраля сообщалось, что советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал слухи о просьбе Владимира Путина заморозить войну в Украине. По его словам, противник ищет возможности временно остановить противостояние, чтобы перестроить свою экономику, сделать свою политическую систему более жесткой.