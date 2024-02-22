Военный бюджет вырос на 70%: почему крупнейшие санкции не остановили военную машину Кремля

Западные санкции лишили Россию около 400 миллиардов евро дохода, который страна могла бы получить с начала февраля 2022 года, рассказали журналисты.

Западные санкции не смогли остановить военную машину Российской Федерации через два года после начала полномасштабного вторжения, несмотря на то, что ущерб был нанесен экономике и мощностям производства оружия. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

По словам западных чиновников, санкции действуют медленнее, чем те надеялись. Кроме этого, они отметили, что Россия пытается обходить санкции, Кремль поручил российским спецслужбам найти способы, которые помогут это сделать. В частности, Москва увеличила торговлю с Китаем, Индией и другими странами, которые не поддерживают позицию Запада.

"Россия воспользовалась подставными компаниями и соседними странами для закупки компонентов, которые используются в оружии. И она получила большое количество старых судов, работающих под непрозрачной собственностью", — говорится в сообщении.

Какие страны помогают РФ обходили санкции в обход санкций

Запад разрабатывает действия, которые могли бы нанести вред РФ, однако Кремль "адаптируется". Также чиновники считают, что Россия не может самостоятельно производить достаточное количество боеприпасов, необходимых для продолжения войны в Украине. Иран и Северная Корея предоставили россиянам БПЛА и ракеты, а Китай и Турции обеспечили Москву регулярными поставками товаров западного производства.

Представители США, Великобритании и ЕС посещали нейтральные страны, чтобы убедить их не подрывать санкции в отношении критически важных военных товаров и товаров двойного использования. Это имело успех в Центральной Азии, однако не повлияло на действия Индии, Бразилии и Китая.

Как санкции повлияли на Россию

По словам официальных лиц США и ЕС, санкции лишили Россию около 400 миллиардов евро дохода, который страна могла бы получить с начала февраля 2022 года. Тогда как старший научный сотрудник по авиации и военным технологиям Королевского института объединенных вооружений (RUSI) Джастин Бронк отметил, что санкции заставили РФ полагаться на танки, уступающие машинам, которые страна производила до полномасштабной войны. Также россияне имеют ограничения по боям ночью, поскольку их успешность зависит от западных технологий.

Издание рассказало, что Кремль имел доступ к западным микрочипам для ракет по более высокой цене или имел менее качественные китайские. По данным западных чиновников, санкции наносят ущерб российской военной промышленности и не позволят производить достаточное количество боеприпасов.

Где РФ покупает западные компоненты к оружию

По исследованию Киевской школы экономики, 95% иностранных компонентов, найденных в российском оружии, произведены компаниями из стран-партнеров Украины, которые ввели санкции против Кремля. 72% этих компонентов произвели американские фирмы. Однако на Китай и Гонконг приходится около 69% компаний, продающих компоненты россиянам.

Западные официальные лица сообщили, что китайские компании поставляют РФ химикаты для производства взрывчатки и другие компоненты, помогающие производить больше оружия. Также Китай обсуждал отправку врагу БПЛА.

Военная экономика России

Россия увеличила военный бюджет почти на 70% до постсоветского рекорда в более 100 миллиардов долларов. В первом полугодии 2023 года доходы РФ от нефти и газа упали на 47% по сравнению с тем же периодом в 2022 году. РФ смогла подорвать ценовой лимит, накопив флот нефтяных танкеров, что позволило ей экспортировать большую часть нефти, не полагаясь на западные корабли и страхование.

По информации Международного энергетического агентства, в январе Россия заработала на экспорте нефти 15,6 млрд долларов, тогда как минимум был прошлым летом — 11,8 млрд долларов.

Напомним, 20 февраля в СМИ сообщили, что американские санкции против Москвы влияют на торговые отношения между Россией и Турцией.

В тот же день председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал, что эффект от санкций против России не является мощным. В стране увеличилось количество предприятий, производящих военную продукцию.