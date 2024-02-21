РФ не производит достаточно боеприпасов для войны: на что надеется Кремль, — СМИ

Российская промышленность потеряла доступ к западным компонентам, нужным для выпуска оружия. По мнению западного чиновника, санкции все же подействовали на РФ.

Related video

В РФ не смогли наладить выпуск боеприпасов для продолжения войны в Украине. Однако президент России Владимир Путин все еще надеется на победу. О ситуации в российском военно-промышленном комплексе и о перспективах продолжения войны написали на портале информационного агентства Reuters.

Журналисты агентства пообщались с неназванным чиновником из западной страны. Чиновник пояснил, что промышленность России не может покрывать военные потребности ВС РФ. В частности, она не способна выпускать нужное количество снарядов, а также выпускать новое оружие или ремонтировать/восстанавливать поврежденную технику.

Важно

КНДР разработала управляемые снаряды для РСЗО: их могут экспортировать в Россию, — СМИ (фото)

Причина ситуации, которая сложилась в РФ — последствия санкций, наворованных мировым соавторством из-за вторжения в Украину, — убежден собеседник журналистов. Например, благодаря санкциям заводы не имеют доступа к западным компонентам.

У чиновника поинтересовались, какие же дальнейшие платы может иметь Кремль при условии нехватки всех средств для войны. Анонимный чиновник пояснил, что российские власти имеют простой план — продолжать боевые действия имеющейся живой силой и техникой, пока не будет каких-то результатов.

"Мы не верим, что Россия имеет значимый план, кроме продолжения боевых действий в ожидании того, что количество российской живой силы и техники в конце концов повлияет на это [на ситуацию на фронте — ред.]

Снаряды для РФ — детали

Отметим, в начале осени 2023 года западные разведки сообщили, что Россия договорилась с Северной Кореей о поставках снарядов для артиллерии. Впоследствии стало известно, что на фронт поступило от 1 до 2,5 млн снарядов, произведенных в КНДР. Российские военные жаловались на качество полученного боекомплекта: публиковали фотографии дул пушек, разорванных во время выстрела.

Между тем в 2024 году в СМИ появились публикации о продолжении дефицита вооружения в ВС РФ. Например, в январе в ГУР Минобороны Украины заявили, что вражескому войску не хватает 500 тыс. снарядов. Между тем в феврале в росСМИ подсчитали, что для полной оккупации Украины РФ понадобится 3 млн снарядов.

Напоминаем, в США почти полгода не принимают решение о выделении Украине 60 млрд долл., которые можно было бы использовать для отправки снарядов для артиллерии. В то же время западные СМИ пообщались с 20 украинскими бойцами, которые рассказали, что ВС РФ имеют на фронте преимущество во всех видах оружия и в патронах.

16 февраля НАПК сообщило, что отыскали западные компоненты внутри так называемых "черных шахедов", которыми РФ обстреливает Украину. В целом же в российском оружии обнаружили 3 тыс. таких компонентов.