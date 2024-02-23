Запустили "Шахеды" и ракеты Х-31П/Х-22: детали удара ВС РФ по Одесской области (фото)

По данным командования, силы ПВО сбили девять вражеских дронов, а ракеты, запущенные из акватории Черного моря, потеряли боеспособность в воздухе.

В ночь на 23 февраля Вооруженные силы Российской Федерации запустили по Одесской области беспилотные летательные аппараты типа "Шахед" и ракеты типа Х-31П/Х-22. Об этом сообщили Силы обороны юга в Telegram.

По информации командования, силы противовоздушной обороны сбили девять вражеских беспилотников. Один из дронов упал на предприятие в Одессе, что привело к возгоранию.

Сообщается, что из здания удалось спасти охранницу. Во время тушения пожара спасатели выявили тело одного погибшего. По предварительной информации, внутри могли еще находиться люди.

"Продолжается тушение пожара и поисково-спасательная операция", — говорится в публикации.

Что касается запущенных из акватории Черного моря ракет, по данным военных, они потеряли боевую способность в воздухе.

Напомним, в ночь на 23 февраля оккупанты запустили по территории Украины БПЛА, в частности под ударом оказались Одесса, Днепр и Харьков. Российский обстрел длился четыре часа.

Ранее, 22 февраля, стало известно, что из-за воздушных ударов ВС РФ часть домов в Кривом Роге остались без тепла. По словам местных жителей, в квартирах 14-16 градусов по Цельсию. По словам одной из местных жительниц, в ее квартире нет отопления уже три недели.