Работа артиллерии и FPV-дронов: генерал ВСУ показал кадры уничтожения российской техники (видео)

Подразделение "Очі" проводило аэроразведку. Дронами осуществлялось сопровождение ликвидации тяжелой техники врага с воздуха.

Генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, показал работу украинских артиллерийских расчетов и операторов FPV-дронов. В Telegram он сообщил подробности.

На видео подразделения Сухопутных войск поразили вражеские танки и боевые бронированные машины. Операторы FPV-дронов и артиллерийские расчеты провели совместную скорректированную работу по технике российских захватчиков.

Подразделение "Очі" проводило аэроразведку. Дронами осуществлялось сопровождение с воздуха.

Уничтожение техники РФ зимой 2024 года

Украинские дроны уничтожили 21 единицу российской техники за один рейд. По словам аналитиков, недавнее наступление стоило российским войскам девяти танков, десяти боевых машин, 23 погибших и 46 раненых. Украинский пилот дронов, известный в соцсетях под псевдонимом Kriegsforscher, подробно рассказал о декабрьской перестрелке, которая закончилась тем, что российские войска, возможно, из 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады или смежного подразделения продвинулись не более чем на 350 метров к окраине Авдеевки со стороны Водяного.

В конце января возле Марьинки уничтожили редкий российский танк Т-90С. После повреждения оккупанты оставили военную технику. Армия Вооруженных сил Российской Федерации потеряли уже восемь танков Т-90С. Лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" 18 января рассказал, что в районе Марьинки происходили довольно адские бои с ежедневным "геноцидом" российских танков.

22 января в Центре специального назначения НГУ "Омега" рассказали, что на Авдеевском направлении был ликвидирован российский танк Т-80. Украинские бойцы с помощью беспилотника сначала остановили, а затем поразили технику врага.

Напомним, 23 февраля издание Financial Times сообщило, что в Европе ищут 1,5 миллиарда долларов на резервный план для вооружения Украины. Франция и Греция настаивают на том, что нужно закупать оружие и боеприпасы только у производителей из ЕС и Норвегии, что помешает финансированию чешского плана или поставке боеприпасов из США.