ТЦК обманывают мужчин при выдаче отсрочки: адвокат указал на интересную деталь (видео)

Мужчины, имеющие право на отсрочку от мобилизации, могут служить только по собственному желанию. Тогда как добровольный призыв считается тогда, когда лицо подписало мобилизационное распоряжение, рассказал адвокат Роман Симутин.

Военнообязанные мужчины могут получить отсрочку от мобилизации, для этого им нужно явиться в ТЦК. Однако адвокат Роман Симутин рассказал о том, как военкоматы могут обманывать граждан и заставлять их подписывать мобилизационное распоряжение.

Адвокат рассказал, как его клиент пытался оформить отсрочку из-за инвалидности жены, что разрешено в соответствии с законодательством. Мужчина прибыл в ТЦК и СП, предоставил необходимые документы, заполнил бланк заявления на отсрочку. Однако в бланке не хватало двух деталей.

"Бланк как бланк, но без двух сверхважных деталей, которые не то что влияют на суть и содержание, они просто делают невозможным все потуги доказать справедливость ваших будущих утверждений", — сказал Роман Симутин.

Он сообщил, что в ТЦК заявление его клиента легко зарегистрировали, а дальше выписали направление на ВВК. По словам адвоката, это должно насторожить, поскольку те, кто уже был в ТЦК, знает, что заявление "категорически отказываются регистрировать, приходится спорить, звонить на горячую линию МО или выходить из помещения и отправлять по почте".

"А здесь так легко регистрируют их образец заявления", — подчеркнул адвокат.

После ВВК перед мужем положили бумажку, которая дает право отсрочки на три месяца и предложили два варианта "плохой и еще хуже". А именно нужно подписать повестку о мобилизации, по которой мужчина должен явиться в ТЦК после окончания срока действия отсрочки, или отсрочку не дают. В военкомате это объяснили тем, что за семь дней до окончания срока отсрочки нужно подать аналогичный пакет документов, тогда как повестка — их страховка.

Что не так в действиях ТЦК

Адвокат сообщил, что в заявлении не указан перечень документов, который предоставляет военнообязанный. Кроме этого, насторожить должно то, что если мужчина отказывается получать повестку, то ему не предоставляют отсрочку из-за отсутствия какого-то документа и попытаются вручить повестку. Однако мужчины, имеющие право на отсрочку, могут пойти в ВСУ только добровольно.

Если лицо выбирает забрать письмо отсрочку и подписать повестку, то это означает, что человек добровольно согласился на мобилизацию.

Как действовать в такой ситуации

Роман Симутин отметил, что в подобной ситуации мужчина должен объяснить ТЦК, что не отказывается повторно прийти, однако только при условии вручения повестки о восстановлении учетных данных.

"Выписка же повестки на отправку вместо письма об отсрочке — это шантаж", — добавил он.

Напомним, 23 февраля нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная Рада приняла законопроект о демобилизации срочников. Документом предоставляется отсрочка от мобилизации сроком на 12 месяцев.

13 февраля в Раде зарегистрировали законопроект о мобилизации, который предлагает увеличить денежное обеспечение военнослужащих.