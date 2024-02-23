Куски крыла и части экипажа: в РФ отыскали обломки сбитого А-50 (видео)

Россияне уверяли, что слышали детонацию боекомплекта на месте падения самолета в Краснодарском крае. Минобороны РФ молчит о чрезвычайных событиях вечера 23 февраля.

На месте падения российского самолета в Краснодарском крае пылает пожар и, как уверяют свидетели, взрывается боекомплект. В полях между хуторами отыскали крупные обломки воздушного судна. Также есть информация о погибших пилотах ВС РФ. О последствиях удара Сил обороны Украины рассказали в Telegram-канале Astra.

В сети опубликовали ряд видео, снятых жителями двух российских хуторов — "Борец Труда" и "Трудовая Армения". Отметим, населенные пункты размещены в 67 км от побережья Азовского моря и города Ейск.

А-50У — где упали обломки 23 февраля Фото: Google Maps

Автор одной из записей показывает пожар, который пылает где-то среди поля. Также утверждает, что видит как тела членов экипажа. По его мнению, пожар — следствие взрыва боекомплекта российского самолета. Россиянин находится в пяти метрах от места падения и не может добраться дальше: его не пропускают неизвестные лица, хотя он уверяет, что "репортер".

"Боекомплект горит. Трупы плавают", — слышно на видео.

Вторая запись сделана возле хутора "Борец Труда" — так заявляет голос оператора. Мужчина показывает фрагмент крыла самолета и устройство с надписью "344-А. Навески Р.В.". На кусках, которые лежат на некотором расстоянии, он заметил "следы выстрелов".

В Минобороны РФ ни слова не написали об инциденте в Краснодарском крае. Зато вспомнили о якобы сбитии БПЛА в Брянском крае.

Падение А-50У — что произошло 23 февраля

Отметим, 23 февраля над Краснодарским краем РФ обезврежен самолет дальней радиолокационной разведки (ДРЛВ) А-50У, — сообщили в ГУР Минобороны. Украинские разведчики опубликовали изображение с показателями полета: воздушное судно за несколько секунд уменьшило скорость до 0 км/ч.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил успешную спецоперацию. Дефицитный самолет А-50У, стоимостью полмиллиарда долларов, удалось достать за почти 300 км от линии фронта.

На видео с моментом падения можно услышать комментарии россиян. Граждане РФ отметили, что самолет пытался спастись и отстреливал тепловые фальшивые цели. Однако спастись ему не удалось: произошло попадание снаряда и началось падение.

Украинцы быстро отреагировали на инцидент в небе над РФ: заполнили сеть десятками мемов на тему сбивания А-50У. На мемах вспомнили возгласы ныне покойного владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и пса Патрона, который якобы попал по цели банками огурцов.

Напоминаем, вечером 2023 февраля в СМИ сообщили, что РФ могла потерять еще один самолет. Минобороны РФ не подтвердило чрезвычайное происшествие, но Оперативный штаб Краснодарского края утверждает, что с радаров исчезло два объекта.