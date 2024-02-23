"Фух, как будто пронесло": нападения ВС РФ ожидали 17 февраля, — Сухопутные войска (видео)

Представитель командования Владимир Фитьо рассказал, что утром 17 февраля 2022 года военных собрали на совещание. В тот день ничего не произошло, поэтому защитники решили, что можно "выдохнуть".

Украинские военные ожидали, что полномасштабная война с Россией начнется несколько раньше. Об этом в интервью НСЖУ рассказал 23 февраля начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо.

Спикер рассказал, что ночью на 24 февраля 2022 года ему не спалось. Однако на самом деле военные считали, что полномасштабное вторжение ВС РФ произойдет раньше — 17 февраля. Бойцы даже успели обрадоваться, что подозрения не оправдались.

"Я помню слова командующего Сухопутными войсками на утреннем совещании: "Фух, как будто пронесло!" Как будто ничего не произошло, и мы несколько даже с облегчением выдохнули", — вспомнил Фитьо.

Однако ощущение облегчения оказалось преждевременным, и уже 24 февраля началась полномасштабная война.

"Я позвонил (подчиненным, — ред.), говорю: "Ребята, подъем! Нам не проспать войну". Они как раз тогда добирались кто чем мог к нам в командование", — рассказал спикер.

Он отметил, что то время "никогда не забудется", ведь заставляло быстро принимать решения и брать на себя ответственность. Военные понимали, что против Украины воюет "очень большой враг", и важно обеспечивать людей правдивой информацией.

"Мы приняли решение и переехали из Командования в Институт журналистики. Нам был нужен в первую очередь стабильный интернет для того, чтобы коммуницировать с обществом", — объяснил Фитьо.

По его словам, работа тогда шла "нонстоп". В Институте журналистики выделили для Сухопутных войск аудиторию с интернетом. Работники пресс-службы там жили, питались и работали.

"В этой аудитории как раз было придумано Призрак Киева. Нам нечего, как говорится, скрывать, поэтому немножко даже похвастаюсь. Да, это произведение нашего воображения", — добавил Фитьо.

Комментарий Владимира Фитьо (о начале полномасштабной войны — с 0:56)

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