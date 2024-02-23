В ГУР заявили, что Украина сбила российский А-50 ракетами ЗРК С-200, — СМИ

По словам журналистов, еще летом 2023 года в РФ сообщали, что ВСУ якобы используют переделанные С-200 для ударов и по наземным целям.

Украинские военные сбили российский самолет А-50У ракетами из советского зенитного комплекса дальнего радиуса действия С-200. Об этом сообщили изданию "Украинская правда" источники в ГУР Минобороны.

По словам журналистов, комплексы С-200 начали разрабатывать еще во времена СССР 60 лет назад. Позже комплекс прошел несколько модернизаций.

Издание отметило, что еще в июле 2023 года российские пропагандисты начали сообщать, что ВСУ якобы используют переделанные С-200 для ударов и по наземным целям.

"Теоретически использование модернизированных ракет ЗРК С-200 для нанесения ударов по наземным целям возможно на дальность до 600 км", — сообщал тогда ТАСС, ссылаясь на источник в ВКС РФ.

Кроме того, как сказано в материале, бывший заместитель начальника генштаба ВСУ, ответственный за систему ПВО, Игорь Романенко рассказал, что украинские военные действительно отрабатывали на тренировках применение ракеты С-200 по наземным целям.

Украинские военные сбили второй А-50: что известно

Напомним, Украина сбила редкий самолет-разведчик А-50У. По информации ГУР, воздушный командный пункт, который использовали для ударов по украинским городам, сбили в ходе совместной операции разведки и Воздушных сил. А-50У был не обычным, а модернизированной версией.

Позже стало известно, что в РФ отыскали обломки сбитого А-50У. Россияне уверяют, что слышат детонацию боекомплекта на месте падения самолета в Краснодарском крае. Минобороны РФ молчит о чрезвычайных событиях вечера 23 февраля.

Также в ГУР показали доказательства сбития самолета-шпиона А-50У. ВС РФ потеряли самолет-шпион, который помогал российской авиации сбрасывать КАБы на восточном фронте. Это второй аппарат такого класса, уничтоженный украинцами.